Maxime Buizard, suppléant de la députée LR Marianne Dubois, est candidat aux législatives

Maxime Buizard, jeune agriculteur de 30 ans à Egry, dans le Loiret, producteur de Safran et conseiller municipal (LR) à Pithiviers, annonce sa candidature aux élections législatives du mois de juin. Une candidature dans une circonscription du Loiret qu'il connaît bien, la 5ème, au nord du département, puisque c'est celle de la députée Les Républicains Marianne Dubois, dont il est actuellement le suppléant.

Je m'inscris totalement dans la continuité de Marianne Dubois, dans la forme et sur la méthode : celle de l'écoute et de la proximité - Maxime Buizard

Députée depuis 2009 dans cette circonscription, Marianne Dubois annonçait au mois de septembre qu'elle ne se représenterait pas. À la place, elle proposait déjà la candidature de son suppléant et se proposait pour être sa suppléante. C'est donc à ses côté que Maxime Buizard a annoncé sa candidature ce samedi dans sa ville natale d'Egry.

"Je m'inscris totalement dans la continuité de Marianne Dubois, dans la forme et sur la méthode : celle de l'écoute et de la proximité", déclare le candidat aux législatives. "Évidemment, on a tous nos sujets de prédilection et en ce qui me concerne ce sont les sujets de l'agriculture et de la ruralité qui me mobiliseront". Maxime Buizard met l'accent sur les problématiques du quotidien : le pouvoir d'achat, le coût de l'énergie, l'avenir de l'agriculture et de la ruralité.

Ma plus grande préoccupation, c'est qu'il y ait une très forte abstention - Maxime Buizard

Les élections législatives débutent dans moins de cent jours. Maxime Buizard tenait à déclarer sa candidature assez tôt, "pour pouvoir faire campagne, malgré le contexte extrêmement pesant". C'est d'ailleurs pour lui l'un des principaux enjeux de cette campagne : "ma plus grande préoccupation c'est qu'il y ait une très forte abstention et que ceux qui aillent quand même voter, y aillent sans avoir bien pris connaissance des candidats et leurs projets".

Il appelle donc les Loirétains, et plus largement tous les Français, à s'intéresser de plus près à cette campagne. "Malgré tout le contexte, il est important de ne pas se désintéresser de la politique, des élections d'avril et de juin, parce que ce n'est pas en restant chez soi devant la télévision qu'on améliore les choses, c'est en ayant un projet pour son pays et son territoire", poursuit le candidat.