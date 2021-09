Mayenne : "On en avait besoin", la rentrée des élus à l'Espace Mayenne

Jour de rentrée pour les élus mayennais, ce samedi 25 septembre. Maires, adjoints, présidents de communauté de communes et plus encore, se sont retrouvés pour la première fois à l'Espace Mayenne, après presque deux ans de crise sanitaire et de visioconférence.

Plus de 3 500 élus ont été invités par Joël Balandraud, le président de l'Association des maires de France 53 (AMF 53) et maire d'Evron. "On a beaucoup de nouveaux élus qui n'ont jamais rencontrés les autres nouveaux élus du territoire de la Mayenne, ni les autres. Les assemblées générales des maires se sont souvent des grand messes. Seulement voilà, on en avait besoin."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Entre les stands et les conférences, les élus se reconnaissent et se saluent. "On a quand même connu des périodes très compliquées et ces échanges nous manquaient vraiment", confie Jean Raillard, le maire de Lassay-les-Châteaux. Au cœur des discussions : la crise sanitaire et l'accès aux soins en Mayenne.

Les élus ont aussi accueilli les drapeaux olympiques et paralympiques de Paris 2024, puisque l'Espace Mayenne sera centre de préparation pour les athlètes.