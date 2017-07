Les élus mieux informés sur le projet de fusion Laval Agglo - Pays de Loiron

L’agglomération de Laval et la communauté de communes du Pays de Loiron sont liées par un projet de fusion polémique depuis bientôt deux ans. Après avoir été rejeté en octobre 2016, il revient sur la table en juillet 2017, avec les résultats d’études de faisabilité.

Environ 200 élus et techniciens sur les 600 invités passent leur soirée au théâtre de Laval, lundi 3 juillet. Ils assistent à la présentation des résultats des études de faisabilité au sujet d’un "serpent de mer" bien connu en terres mayennaises : le projet de fusion entre Laval Agglo et la communauté de communes du Pays de Loiron (CCPL).

Tout fusionnerait

Les études avaient été demandées en octobre 2016, lors du vote de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). Elle s’était opposée au projet, à 19 communes contre 15, faute d’informations suffisantes. Les études ont été menées par trois cabinets et ont duré six mois, de janvier à juin 2017, avant d’être restituées.

En 42 pages, le dossier explique les modalités d’une éventuelle fusion. Les compétences exercées par le Pays de Loiron et Laval Agglo seraient maintenues. Le personnel de la communauté de communes serait intégré dans la grande communauté d’agglomération. Les biens, les droits et les obligations seraient aussi transférés à l’ensemble fusionné. Il en serait de même pour les contrats. Enfin, le Pays de Loiron occuperait 14 sièges sur les 75 dans la nouvelle agglomération.

Claude Le Feuvre mène toujours la fronde

Ces informations établies, François Zocchetto, le président de Laval Agglo et maire de Laval, estime avoir "moins" d’interrogations, "comme Claude Le Feuvre, parce que nous, nous connaissons déjà les détails". Néanmoins, le président de la CCPL, Claude Le Feuvre, a bien quelques questions à ajouter.

"Qu’on n’ait pas de solution pour la saison culturelle, qu’on n’ait pas de solution pour l’école de musique, qu’on ait des interrogations sur la fiscalité, [c’est normal], explique-t-il. On a des points en suspens sur lesquels on est restés en suspens, mais il n’y a pas de mal à ça." Claude Le Feuvre ajoute quand même que, si "les études se veulent rassurantes", elles ont été payées par Laval Agglo – comprend qui veut.

Avec François Zocchetto, "on a des vues parallèles mais pas convergentes" s'amuse-t-il, tout en précisant qu’à ces yeux, ces études se gardent bien de conclure quoi que ce soit, et qu’il reviendra bien aux élus de décider ou non de la fusion.

Chacun campe sur ses positions

A la fin de la réunion, rares sont les élus qui acceptent de commenter ce qui leur a été présenté. Pas le temps de digérer l’information, expliquent certains. Ceux qui répondent n’ont pas changé d’avis. "L’avenir n’est qu’aux grandes métropoles", commente Martine Chalot, conseillère municipale à Laval.

Eliane Ménard, conseillère à Saint-Ouen-des-Toits (CCPL) est toujours "par principe" pour le projet, et Nicolas Ribeyre, conseiller dans la même commune, plutôt contre. Il s’inquiète notamment de savoir qui prendra en charge la dette de Laval Agglo. "Il y en a une qui porte 44 millions d’euros de dette, contrairement à l’autre qui n’a pas de prêt."

Quant à Loic Broussey, le maire de Châlons-du-Maine (Laval Agglo), il ne comprend toujours pas l’intérêt de ce projet de fusion. "Pourquoi est-ce qu’on se marie ? Est-ce qu’on a envie de faire un bout de chemin ensemble ou pas ? Je n’ai pas senti cette envie. Moi qui suis maire d’une petite commune de l’agglo de Laval, je vais me retrouver dans une agglo avec 34 communes."

Les opposants entendus dans le Pays de Loiron

Devant le théâtre, la question de l’utilité est claire pour les citoyens opposés au projet : "C’est certain qu’au niveau économique la zone industrielle de La Gravelle est très intéressante pour Laval Agglo mais c’est une zone qui a été créée par le Pays de Loiron", revendique Marie-Claude Dewildeman, la présidente du Collectif 14.

Tandis qu’une dizaine de militants distribue des tracts, Gérard Le Goff assène : "On est là pour dire qu’on n’est pas contents, que la démocratie est bafouée, qu’on ne tient pas compte de nous."

Les trois associations opposées à la fusion dans le Pays de Loiron seront reçues mardi 4 juillet à 16h par Claude Le Feuvre. Une réunion publique sera organisée le 13 septembre aux 3 Chênes à Loiron-Ruillé (CCPL). S’il devait y avoir fusion, elle prendrait acte le 1er janvier 2019.