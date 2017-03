Mayenne : qui votre maire parraine-t-il pour l'élection présidentielle ?

Dernière ligne droite pour parrainer les candidats à l'élection présidentielle. Les élus ont jusqu'au vendredi 17 mars pour envoyer leur parrainage au Conseil constitutionnel. En Mayenne, près de 47 élus sur environ 300 ont pour l'instant fait leur choix.

Emmanuel Macron en tête, pas encore de parrainages pour Benoît Hamon, voilà quelques tendances dans la course aux parrainages. Le candidat d'En Marche (19) et celui des Républicains François Fillon (17) rassemblent pour l'instant le plus de soutiens en Mayenne. De nombreux "petits candidats" y ont aussi droit : Jean Lassalle (2), François Asselineau (4), Alexandre Jardin (1) et Didier Tauzin (1). Mais plus étonnant, il n'y pas encore de parrainage pour le socialiste Benoît Hamon et la présidente du Front National Marine Le Pen. Contrairement à François Asselineau qui a déjà ses 500 parrainages, d'autres candidats qualifiés pour le 1er tour n'ont pas de soutiens en Mayenne : Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) et Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France).

Liste au 10 mars 2017

Pour François Asselineau (4) :

Bernard Blanchard, maire Madré

Marie-Claude Helbert, maire Ruillé-Froid-Fonds

Eric Neveu, maire Hardanges

Michel Peccatte, maire Thubœuf

Pour François Fillon (17) :

Magali d’Argentré, conseillère départementale

Marcel Barbé, maire Saint-Loup-du-Gast

Norbert Bouvet, conseiller départemental

Guillaume Chevrollier, député

François Delatouche, maire Saint-Pierre-sur-Erve

Pascal Gangnat, maire Beaumont-Pied-de-Bœuf

Roger Guédon, maire Saint-Denis-d’Anjou

Marie-Cécile Morice, conseillère départementale

Daniel Pinto, maire Bouessay

Olivier Richefou, conseiller départemental

André Rocton, maire Le Ribay

Claude Tarlevé, conseiller départemental

Émile Tatin, maire Vimarcé

François Zocchetto, sénateur

Pour Alexandre Jardin (1) :

Éric Transon, maire Saint-Germain-d’Anxure

Pour Emmanuel Macron (19) :

Michel Angot, maire Mayenne

Maurice Boisseau, maire Saint-Baudelle

Jean Brault, maire La Chapelle-Anthenaise

Patricia Bresteaux, maire Ménil

Christian Briand, conseiller départemental

Dominique Coueffé, maire Cosmes

Françoise Duchemin, maire Chantrigné

Valérie Hayer, conseillère départementale

Michel Hervé, conseiller départemental

Christophe Langouët, maire Cossé-le-Vivien

Daniel Lenoir, maire Villaines-la-Juhel

Hubert Moll, maire Saint-Fraimbault-de-Prières

Jean-Paul Pichonnier, maire Averton

Franco Quargnul, maire Ballots

Solange Schlegel, maire Blandouet-Saint-Jean

Pierrick Tranchevent, maire Jublains

Antoine Valpremit, maire Sacé

Pour Jean-Luc Mélenchon (3) :

Christophe Carrel, maire Montflours

Monique Doumeau, maire Longuefuye

Claude Garnier, maire Brée

Pour Jean Lassalle (2) :

Marc Bourges, maire Izé

Ludovic Pennel, maire Le Buret

Pour Didier Tauzin (1) :

Jean-François Lassalle, maire Grez-en-Bouère

La liste sera actualisée à chaque publication du Conseil constitutionnel, les mardi et vendredi, jusqu'à la clôture de la période de collecte des parrainages.