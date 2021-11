Médias et personnalités dénoncent l'utilisation de leurs images dans le clip d'Eric Zemmour

Quelques heures après avoir officialisé sa candidature à l'élection présidentielle dans une vidéo postée sur sa chaîne Youtube, Éric Zemmour est menacé de nouvelles poursuites judiciaires pour avoir utilisé des images sans autorisations dans son clip promotionnel. Le réalisateur Luc Besson a notamment annoncé avoir saisi son avocat "pour engager les poursuites nécessaires" après l'utilisation par le polémiste d'extrême droite d'images de son film "Jeanne d'Arc", avec Milla Jovovich, sorti en 1999. Ces images ont été utilisées de manière "frauduleuse", a précisé à l'AFP le réalisateur qui "tient à faire savoir qu'il ne partage en rien les idées d'Eric Zemmour". Position également ferme du distributeur de cinéma Gaumont qui n'a reçu "aucune demande" de la part des équipes du candidat pour l'utilisation des images des films "Un Singe en hiver" et "Jeanne d'Arc" dont la société détient les droits. "Nous allons étudier toutes les options qui s'ouvrent à nous", a ajouté un porte-parole.

Jacques Attali a également adressé une mise en demeure au candidat à la présidentielle de retirer sous 24 heures son image de son montage vidéo. "En cas de refus de votre part ou d'absence de réponse je saisirai le juge compétent", a-t-il écrit dans une lettre dont l'AFP a obtenu une copie.

"Retrait immédiat des images"

"Il conviendra qu'Éric Zemmour s'acquitte des droits des images reprises comme tout le monde", ont affirmé France Télévisions, l'Ina et Radio France dans une déclaration conjointe. La chaîne de télévision d'information internationale France 24, qui propose quatre chaînes mondiales d'information continue (en français, en anglais, en arabe et en espagnol), a dit "s'opposer par principe à l'utilisation de ses images et de son logo dans tout clip de campagne politique". "En conséquence, la chaîne va demander le retrait immédiat de ces images dans ce clip et étudiera les recours légaux s'il n'est pas donné suite à sa demande", a fait savoir le média.

Le propriétaire du château d'Ussé (Indre-et-Loire), qui figure également dans le clip de lancement de campagne d'Éric Zemmour, s'est dit "abasourdi" de découvrir sa demeure dans la vidéo. "Qu'on utilise les images d'un lieu privé à des fins politiques me paraît impensable, il me semble que cela relève d'une plainte", a réagi Casimir de Blacas, auprès de France Bleu Touraine.

Droit dit "de courte citation"

Dans un courriel adressé à l'AFP, l'équipe du polémiste s'est défendue de ces critiques invoquant le droit dit "de courte citation". Mais selon un juriste de la SCAM, société française de gestion des droits d'auteur, interrogé par l'AFP, cet argument ne tient pas : les brefs extraits ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'un document à caractère "critique, polémique, scientifique, pédagogique, ou d'information". Il s'agit là d'un clip promotionnel qui ne rentre a priori pas dans les critères, selon lui.

La question du droit moral se pose également selon le juriste : "l'auteur d'une œuvre a le droit de dire qu'il ne faut pas qu'elle soit dénaturée quelle que soit son utilisation".

Sollicité par l'AFP, un porte-parole de YouTube France a refusé de commenter, arguant "qu'il n'avait pas l'habitude de le faire pour les cas individuels". YouTube dispose d'une procédure pour retirer automatiquement des vidéos quand elles contiennent des images qui ne leur appartiennent pas.