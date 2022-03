La candidate du parti socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo était en meeting à Montpellier

Environ 450 militants se sont rendus au meeting de la candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo, ce mercredi 2 mars au Corum à Montpellier. La guerre en Ukraine déclenchée par la Russie était au cœur de tous les discours. Les couleurs bleu et jaune étaient affichées au mur et il y avait les drapeaux de la France, de l'Europe et de l'Ukraine derrière le pupitre. De nombreux élus sont montés sur scène pour rappeler leur soutien à la candidate socialiste. Le maire de Montpellier Michael Delafosse a défendu l'idée que "Il nous faut un nouvel acte de décentralisation pour répondre encore mieux aux demandes de nos concitoyens. Pour que l'ensemble des élus aient plus de responsabilités." D'autres ont tenu un discours comme l'ancien premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve ou encore le Premier secrétaire du parti socialiste, Olivier Faure.

"Aucun de mes compatriotes ne comprend pourquoi on s'est fait attaquer. Il y a une semaine, les Ukrainiens étaient en terrasse, il s'occupaient de leurs enfants. Aujourd'hui ils n'ont plus rien " - Une Ukrainienne au meeting d'Anne Hidalgo à Montpellier

Une Ukrainienne de 45 ans qui vit en France depuis 20 ans a aussi appelé aux dons envers l'association SOS Montpellier-Ukraine qui vient de se créer. "Les Ukrainiens sont des gens intègres. Ils se battent pour leur pays, pour leur peuple. Aujourd'hui, nos fils et nos maris meurent pour leurs familles. Aucun de mes compatriotes ne comprend pourquoi on s'est fait attaquer. Il y a une semaine, les Ukrainiens étaient en terrasse, il s'occupaient de leurs enfants. Aujourd'hui ils n'ont plus rien."

Rappel des promesses de campagne

Ce meeting en terre socialiste, c'était aussi l'occasion pour la maire de Paris de revenir sur toutes ses promesses de campagne. Comme l'augmentation du SMIC de 15 %, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ou encore le maintien de l'âge de la retraite à 62 ans par exemple. Dans le public, Pascal 52 ans, venu d'Ariège. Il ne regrette pas d'avoir fait 3 h 30 de route pour suivre ce meeting : "Elle a un très bon discours sur la ruralité. Je ressors convaincu et motivé pour faire sa campagne." Un militant socialiste convaincu par le discours même si Anne Hidalgo ne recueille que 2 % des intentions de vote : "Elle est ancrée sur les territoires. Cet ancrage devrait faire démentir ces pourcentages qui sont bien trop bas. Elle ne sera sans doute pas présidente mais on a besoin de la gauche pour la France."

D'autres partisans, plus optimistes, espèrent profiter du retrait de la campagne présidentielle de Christiane Taubira pour récupérer les votes de ceux qui voulaient l'élire. C'est le cas de Sylvie, retraitée et militante du parti socialiste depuis 40 ans. Elle est venue du Tarn pour voir le meeting : "Je suis là parce que j'ai des idées à défendre. Il faut des gens comme elle pour incarner notre pays. Même si on part de loin et que c'est dur, je la soutiens." Pour elle, Anne Hidalgo défend ses valeurs : "elle a un positionnement clair sur ce qu'il se passe à l'international et ce n'est pas anodin. C'est une femme de conviction. Puis elle a a l'expérience de la gestion d'une grande capitale mondiale. Elle prône l'importance des collectivités territoriales."

