Meeting contre le FN à Dijon : les électeurs avaient besoin de se sentir entourés

Le Parti Socialiste de Côte-d'Or avait vu les choses en grand : pas moins de 8 ministres et secrétaires d'état étaient présents mardi soir salle Devosges à Dijon pour un meeting national de soutien à Emmanuel Macron. Dans la salle, 600 électeurs venus de tous horizons.

Le mot d'ordre du meeting mardi soir salle Devosges à Dijon est clair : " il faut voter pour Emmanuel Macron au second tour ". Pourtant cette réunion n'était pas organisée par le mouvement En Marche ! mais bien par le Parti Socialiste. Plusieurs ministres et secrétaires d'état se sont d'ailleurs succédé sur scène pour appeler à faire barrage au Front National et à Marine Le Pen. Et dans le public, drapeaux français ou européens entre les mains, les électeurs venus de différents horizons avaient surtout besoin de se sentir entourés.

J'avais besoin de me sentir portée par quelque chose de positif avant le second tour

C'est le cas de Paloma. Elle a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Juste après les résultats, elle a eu l'impression qu'on la " forçait à voter pour Emmanuel Macron le 7 mai. " Et puis elle a changé d'avis : " c'est vrai que je me suis d'abord dit qu'on prenait mon vote en otage. Mais je pense que ce n'est pas la bonne réaction à avoir. En réalité là il s'agit de construire quelque chose, et pour les 5 ans à venir. Il faut donc se rassembler autour de nos valeurs communes, comme l'Europe ou la République, même si on a des envies différentes. Je suis venue ici pour me sentir encouragée, pour me dire que je ne fais pas seulement un vote d'opposition, mais pour être portée par quelque chose de plus positif. "

Les drapeaux européens flottaient lors du meeting © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Quand l'heure est grave, nos idées doivent converger

Méliane, elle, est socialiste. " Depuis 1981 et l'élection de François Mitterrand qu'on a fêté jusque dans mon pays d'origine, la Côte-d'Ivoire " Est-elle surprise par le déplacement de tant de ministres socialistes pour soutenir Emmanuel Macron, alors qu'ils n'ont pas fait d'aussi grand rassemblement à Dijon pour la campagne de leur candidat Benoît Hamon ? " Non. Ce qui semble étonnant, ou pas étonnant, ce n'est pas la question, ça doit être mis de côté. Unissons nos forces, nos idées doivent converger quand l'heure semble grave, et là, l'heure est grave. Nos petits manquements, nos querelles, on verra ça plus tard, là c'est le moment présent qu'il faut regarder. La France ne doit pas être mise à genoux par ceux qui le désirent. Le Front National ne connaît pas les vraies valeurs de ce pays et c'est bien dommage. "

Unpeu plus loin, un couple de militants socialistes depuis des années avait pourtant voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour : " on a senti les ennuis arriver. Ce soir, on avait surtout besoin de se sentir entourés, de voir qu'on pouvait se rassembler."