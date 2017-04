Meeting de soutien à François Fillon ce soir en Mayenne

C'est Luc Chatel, le porte-parole du candidat de la droite et du centre, qui animera la soirée.

A 3 semaines du 1er tour de l'élection présidentielle, les militants et sympathisants Les Républicains mayennais se mobilisent pour leur candidat qui, d'après les sondages, n'est pas en mesure de se qualifier pour le second tour. François Fillon, englué depuis 2 mois dans une affaire d'emplois fictifs présumés, obtiendrait, à ce jour, entre 18 et 20% des intentions de vote, assez loin derrière le duo Macron-Le Pen. Les "Fillonistes" continuent, cela dit, à y croire. Luc Chatel, le porte-parole du candidat de la droite et du centre, ancien ministre de l'Education Nationale, est attendu ce soir à Laval pour galvaniser les troupes. Plusieurs centaines de personnes devraient assister à cette réunion à la Salle Polyvalente à partir de 20h30. Par ailleurs, aucune visite de François Fillon n'est pour l'instant programmée en Mayenne.