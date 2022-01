Parlement européen : "Le siège strasbourgeois n'est pas discutable", selon Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon est à Strasbourg ce mardi 18 janvier. Le candidat de la France insoumise à la présidentielle est venu présenter son programme pour l'Europe.

Strasbourg, capitale symbole de l'Europe selon Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon assure au micro France Bleu Alsace être favorable au maintien du siège à Strasbourg. "Le siège strasbourgeois n’est pas discutable. Il est dans les traités fondateurs. On ne peut pas imaginer que Strasbourg ne soit plus la capitale naturelle qu’elle est. Bruxelles s’est faufilée au milieu parce que les Français ont été faibles. Mais la capitale naturelle le centre de l’UE, c’est Strasbourg", explique le candidat de la France insoumise.

"Et vous savez comme moi pourquoi. C’est parce que Strasbourg et l’Alsace ayant cessé d’être un enjeu entre Français et Allemands incarne la volonté de paix que nous avons tous. Dès lors je ne tourne pas autour du pot. C’est pas du cocorico français. C’est un symbole. Il faut reconnaître le poids et l’importance des symboles de paix dans la vie de l’Europe. Le siège de Strasbourg n’est pas discutable et ceux qui veulent discuter doivent s’attendre à une opposition absolue de ma part sur ce sujet. Strasbourg est à mes yeux la capitale de l’Europe", poursuit Jean-Luc Mélenchon.

Le candidat d'extrême-gauche précise également qu'en cas de victoire il compte sortir du pacte d'austérité.

