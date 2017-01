Mélenchon à Périgueux : "C'est le PS qui vous a mis dans la merde"

En meeting ce jeudi soir à Périgueux, le leader de la France insoumise a rendu une visite surprise aux cheminots du Toulon qui manifestaient devant la préfecture. Le ton est monté.

Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle, est de passage en Dordogne. Avant son meeting, il a fait un détour pour rencontrer les cheminots.

"J'use ma vie à vous défendre !'

Il a poussé un très gros coup de gueule. "J'use ma vie à vous défendre. C'est le PS qui vous a mis dans la merde." Jean-Luc Mélenchon répondait à un cheminot qui a eu le tort, selon lui, d'estimer que les politiques sont tous pourris.

Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout aimé ça. Pourtant la visite avait très bien commencé, le leader de la France insoumise est arrivé sous les vivas : "Jean-Luc avec nous ! criaient de nombreux ouvriers. "Heureusement que tu es là pour nous, on t'attendait."

Jean Luc Mélenchon a écouté les doléances des ouvriers et pour lui, il est absolument anormal que les ateliers suppriment des postes. "Qui va entretenir les trains ? Peut-on imaginer une SNCF qui n'entretient plus ses trains ?" a-t-il lâché ? Avant d'ajouter : "On marche sur la tête. Nous sommes dans un moment de pic de stupdité."

Promettant de tout faire pour revenir sur les éventuelles suppressions de poste s'il est élu président de la République.