VIDÉOS - Mélenchon, Zemmour, Pécresse, Jadot, Hidalgo : ils réagissent à la victoire d'Emmanuel Macron

Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour, Valérie Pécresse... Après la révélation des résultats du second tour de l'élection présidentielle et la victoire d'Emmanuel Macron, plusieurs candidats éliminés au premier tour ont réagi avec les élections législatives en ligne de mire.

La victoire d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle 2022.

Après l'annonce de la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle (avec 58,8% des voix, selon l'estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Bleu), les candidats déçus du premier tour réagissent au résultat de cette élection. Et la perspective des législatives des 12 et 19 juin prochains est dans toutes les têtes.

Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République - Jean-Luc Mélenchon

Pour Jean-Luc Mélenchon, troisième homme du premier tour, Emmanuel Macron est "le plus mal élu des présidents de la Ve République". Le leader de La France insoumise a déjà défendu pendant l'entre-deux-tours sa légitimité pour être nommé Premier ministre. Ce dimanche, il a appelé les électeurs à se mobiliser pour le "troisième tour", en référence aux élections législatives de juin.

Un appel à l'union du "bloc national"

Eric Zemmour quant à lui a lancé un appel à l'union du "bloc national". "C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen" a affirmé le fondateur du parti d'extrême droite, Reconquête.

"On ne peut pas se retrouver dans cette ligne" a réagi le président des Républicains à cette proposition d'Eric Zemmour. Christian Jacob a estimé par ailleurs qu'il n'y avait "jamais eu un tel vote de désespérance en France". Il pointe "l'explosion de la dépense publique, de la violence et de la précarité". Valérie Pécresse, elle aussi, a affirmé que la victoire d'Emmanuel Macron "ne doit pas masquer les fractures de notre pays".

Plusieurs appels à l'union à gauche

Pour l'écologiste Yannick Jadot, "le pire est évité mais le pays est plus divisé que jamais". Le communiste Fabien Roussel appelle quant à lui à une coalition de gauche "la plus large" pour les législatives. "Notre pays ne pourra se réunir que dans la justice sociale" a affirmé la socialiste Anne Hidalgo qui appelle toutes les forces de gauche à s'unir "pour mener les combats de demain, à commencer par celui des élections législatives."

