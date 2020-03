Même à Toulouse, les Américains peuvent voter pour le "Super Tuesday"

Le "Super Tuesday", une journée primordiale pour les primaires démocrates aux Etats-Unis, c'est ce mardi 3 mars. Et même depuis Toulouse, les ressortissants américains peuvent participer à cette primaire. Un bureau de vote est installé en ville pour l'occasion.

John Dahlburg (à gauche) et Scott Stroud (à droite) font partie du parti "Democrats Abroad" (Démocrates à l'étranger).

Le temps d'une journée, les démocrates américains prennent leur quartier au restaurant Carson City à Toulouse, place Olivier à Saint-Cyprien. Un bureau de vote est installé à l'intérieur pour que tous les Américains membres du Parti Démocrate puissent justement participer au "Super Tuesday", une journée primordiale où 14 états des Etats-Unis, dont les deux plus peuplés, la Californie et le Texas, vont voter pour leur candidat démocrate favori. En tout, plus d'un quart des délégués à la convention nationale du Parti vont être choisis sur une journée.

Une centaine de démocrates

Pour les démocrates américains, il s'agit bien évidemment d'une journée très importante. Ils devraient être plus d'une centaine à voter au Carson City pour le "Super Tuesday" selon Scott Stroud, le président de la branche du parti à Toulouse. "C'est le moment où les tendances se dessinent" pour ce professeur de l'ENAC installé en France depuis plus de trente ans. Des bureaux de vote sont aussi installés à Paris et dans 10 autres villes en France.

On connaîtra donc les premières tendances suite au "Super Tuesday" pour savoir qui affrontera Donald Trump pour l'élection présidentielle de novembre. "Il faut absolument le battre" pour John Dahlburg, le porte-parole du parti à Toulouse. "Même si elles leur paraissent très compliquées et très longues, mes amis français regardent ces élections avec beaucoup d'intérêt. Il faut dire que Donald Trump y joue pour beaucoup."

Le candidat démocrate pour la présidentielle sera choisi en juillet prochain lors de la grande convention nationale du Parti. Tous les ressortissants américains peuvent pour l'instant choisir entre 10 candidats. Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, Joe Biden, vice-président durant les années Obama, Bernie Sanders, le sénateur du Vermont ou encore Elizabeth Warren font pour l'instant figure de favoris.

Un après-midi de vote

Tous les ressortissants américains membre du Parti Démocrate pourront donc glisser leur bulletin dans l'urne ce mardi au restaurant Carson City quartier Saint-Cyprien à Toulouse, entre 14h et 19h. Il est également possible de voter en ligne par mail, par bulletin de voie postale ou par fax.