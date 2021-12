Menaces de décapitation : le député de Dordogne Jean-Pierre Cubertafon avoue qu'il a été secoué

Ce vendredi, Jean-Pierre Cubertafon a passé la journée dans sa circonscription du Périgord Vert et c'est donc ce samedi que le parlementaire Modem va aller porter plainte suite aux menaces de mort qu'il a reçu en début de semaine par mail. Des menaces d'une extrême violence où il était notamment question de "décapitation" et de " tête écrasée sur le sol" .

"La violence du texte m'a quand même ébranlée"

Quelques jours après, il reste choqué : "J'avoue quand même que j'ai été secoué... La violence du texte m'a quand même ébranlée". Et il y a bien sûr le mot "décapitation", un terme qui lui a rappelé dit-il une actualité dramatique : "C'est ce terme de décapitation qui m'a le plus gêné".

Des messages de soutiens de la part des élus

L'enquête n'a pas encore permis de retrouver l'auteur de la missive ni de savoir quelles sont ses intentions réelles. "Soit c'est sérieux et il faut s'inquiéter, soit c'est un farfelu qui a écrit ce texte, mais il est quand même très violent". En tout cas le parlementaire ne compte pas changer ses habitudes. "Je vais continuer à travailler comme par le passé". Jean-Pierre Cubertafon a reçu pas mal de messages de soutien : celui du président socialiste du Conseil départemental Germinal Peiro, de l'Union des maires de la Dordogne et ceux de partis politiques comme LREM et les radicaux de Gauche. "Ça fait chaud au cœur, dit-il, ce n'est pas le moment de flancher".

C'est la deuxième fois cette année que le parlementaire périgourdin est la cible de menaces de mort. En mars dernier, il avait fait partie de la cinquantaine de parlementaires qui avaient déjà reçu des menaces par mail.