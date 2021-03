Menaces de mort à l'Assemblée : le Périgourdin Jean-Pierre Cubertafon fait partie des 50 députés menacés

On l'apprend ce mercredi, Jean-Pierre Cubertafon, député Modem de Dordogne, fait partie des 50 députés qui ont reçu des menaces de mort. Le parlementaire périgourdin a reçu quatre mails menaçants vendredi 5 mars. C'est son attachée parlementaire qui a ouvert les courriels. Certains faisaient état de menaces "de _décapitation symbolique_" , leur auteur a également écrit "les Français on va vous faire votre fête bande d'arrogants" et un des mails est signé "les Chinois, les Américains, les noirs africains, les arabes, les Russes, les Allemands, les Anglais et même les Brésiliens !"

"Je ne me suis pas affolé mais ça m'a tracassé"

Le député du Modem de Dordogne essaye de faire preuve de philosophie même si ça l'a touché : " franchement je ne me suis pas affolé parce que l'ai plutôt pensé au départ à une plaisanterie...et puis j'ai relu le mail, c'est un peu étonnant et ça m'a un peu tracassé...après tant que ça reste symbolique ça va...c'est plutôt je pense _le geste de quelqu'un de fragile_...c'est inexplicable...c'est vraiment une situation à laquelle je ne m'attendais pas".

Parmi les 50 députés visés on retrouve des élus de tous bords : Alexis Corbière ( FI), André Chassaigne ( PCF) ou encore Eric Ciotti ( LR). Le président de l'Assemblée Nationale, Richard Ferrand a saisi la justice. L'autre député de la Dordogne LREM dont le nom commence par un C, Philippe Chassain, affirme n'avoir reçu aucun mail menaçant.