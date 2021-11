Emmanuel Macron à Béziers : "Un acte courageux, non sectaire et intelligent, une chance pour nous", R. Ménard

"Avec France 2030, on va ajouter 1,9 milliard d'euros" de crédit supplémentaire pour favoriser le développement d’une filière de production d’hydrogène en France. Annonce d'Emmanuel Macron en visite ce mardi sur le site de Genvia, à Béziers, dans l’Hérault. Cette entreprise, créée par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et le groupe Schlumberger, premier fournisseur mondial de technologie pour l’industrie de l’énergie, va fabriquer de l’hydrogène neutre en carbone à partir d’un modèle d’électrolyseur développé par le CEA. A terme, cette activité permettra de créer 500 emplois sur un site industriel jusqu’ici dédié au traitement de produits pétroliers.

Je n'ai pas souvenir qu'un président de la République soit déjà venu à Béziers

Robert Ménard a chaleureusement remercié Emmanuel Macron "Merci d'avoir choisi Genvia et merci d'avoir choisi Béziers. Je n'ai pas de souvenir d'un chef de l'Etat de la 5ème République qui soit venu à Béziers. Et j'ai peu de souvenirs de ministres qui, depuis quelques années, viennent à Béziers. Ils s'arrêtent à Montpellier. I Mais c'est vraiment une chance pour Genvia car c'est un superbe projet et c'est une chance pour cette ville. Et c'est la preuve d'une belle ouverture d'esprit."

L'administration va maintenant nous aider pour agrandir l'entreprise qui a besoin de 200 hectares

Le maire de Béziers a rappelé à quel point il était important de soutenir le projet Genvia, la venue du président de la République étant un vrai levier pour l'agrandissement de l'entreprise. "Genvia a besoin de presque 200 hectares de terrain pour s'agrandir dans les années qui viennent. Donc, on a déjà prévenu le préfet qu'il y avait des documents d'urbanisme à modifier parce qu'on n'a pas 200 hectares comme ça. Je pense qu'il y a une vraie volonté. Et la venue de monsieur Macron va évidemment faciliter les choses. Je crois que derrière l'administration va nous faciliter la vie."

Avec cette visite on change d'image : nous ne sommes plus la vieille ville industrielle du passé, notre savoir faire dans la métallurgie devient un atout

Robert Ménard a souligné aussi l'importance de cette visite pour la ville de Béziers. "Ce n'est que du positif et en plus, c'est un signe important pour notre ville. Pendant des années, du passé industriel de la ville, on faisait une espèce de boulet, on était une ville définitivement dépassée parce qu'on était dans la métallurgie et que c'était plus la métallurgie qui était l'avenir de ce pays et de cette région. Et on s'est aperçu que si Schlumberger a choisi ce lieu, c'est parce qu'il y a un savoir faire justement dans la métallurgie et ils ont pu, en quelques mois, former les gens dont ils avaient besoin. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, ce qui était un passif pour nous, devient une chance. Et cette entreprise, qui aurait pu paraître comme un espèce de dinosaure d'un autre notre temps, apparaît maintenant comme un atout formidable pour la filière de l'hydrogène. Donc, je trouve qu'il y a une belle morale : la tradition ouvrière de notre vieille ville devient un atout."

Chaque fois que Macron fait quelque chose de positif, je m'en félicite, et l'Etat nous aide énormément à Béziers, dans tous nos projets, donc Bravo. Venir dans notre ville avec l'image politique qu'on a c'est courageux, pas sectaire et intelligent

Et le maire de Béziers ne tarit pas d'éloges à l'égard d'Emmanuel Macron "Quand le chef de l'Etat fait quelque chose de bien, je le dis, à la différence de gens de partis. Moi, ça ne me coûte rien de dire "merci, monsieur le chef de l'Etat"_. Vous savez, on est une ville où les dotations de fonctionnement de l'Etat n'ont jamais été aussi importantes. Donc je ne vais pas dire, pour faire plaisir à la mouvance auquel on appartient, dire "merde, l'Etat nous abandonne." Ce n'est pas vrai, il nous aide. L'Etat dit oui à tout : Actions cœur de ville, la politique de la Ville, les cités éducatives. Et chaque fois que Mr M. Macron fait quelque chose de positif, je m'en félicite. Nous, on n'est pas dans des partis, quand le chef de l'Etat fait quelque chose de bien,_ Bravo pour la France, bravo pour nous. Il y a un vrai changement d'attitude et venir dans une ville comme la nôtre avec l'image que nous avons politiquement, je trouve que c'est courageux, pas sectaire, que c'est intelligent de sa part. Tu peux pas ne pas parler à cette France là. Ecoutez moi, je suis élu, je suis le maire d'une ville de 75.000 habitants, le mieux élu de France. Tu peux pas dire qu'on ait des élus pas légitimes."

Avoir le chef de l'Etat à Béziers, c'est une chance qui ne se reproduira pas d'ici 30 ans

Robert Ménard en profite aussi pour féliciter le chef de l'Etat sur sa gestion de la crise sanitaire. "Quand au départ, avec plein de maires, on a gueulé sur le fait que la campagne de vaccination prenait du retard, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'a pas réussi. Il a réussi là dessus, c'est tout. Et tant mieux pour les Français. Chaque fois que le chef de l'Etat réussit, c'est une bonne nouvelle. On ne va pas être fou. On va arrêter de faire de la politique de merde. Là, on est heureux pour ma ville. C'est une chance colossale qu'il ne fallait pas rater d'avoir le chef de l'Etat ici, en 30 ans, nous n'aurons pas une autre"