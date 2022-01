Menton: une triangulaire pour le second tour de l'élection municipale

L'élection municipale à Menton aura droit à un second tour le dimanche 6 février. Le vote pour le premier tour, ce dimanche, devait départager cinq listes candidates. Comme attendu, un duel s'est dessiné entre deux anciens adjointes de Jean-Claude Guibal, le maire décédé en octobre dernier. C'est la liste "Menton pour tous" d'Yves Juhel qui arrive en tête avec 35,23% des voix exprimées, juste devant la liste de l'ex-première adjointe Sandra Paire, à 33,01% pour "Unis pour Menton" (LR).

Mais ce ne sera pas un duel au second tour puisqu'une autre liste obtient plus de 10% des voix exprimées, celle d'Anthony Malvault (divers droite, candidat RN aux départementales). Sa liste "Menton avec vous" obtient 18,50% lors de ce premier tour. A la question d'éventuelles alliances pour le second tour, Yves Juhel est clair : c'est non. "Je déposerai exactement la même liste, déclare-t-il. Mon seul parti, c'est Menton, je ne suis pas allé courir pour chercher des étiquettes à droite et à gauche." Un tacle déguisé à son adversaire Sandra Paire qui indique elle se donner un temps de réflexion et ajoute que "Menton se trouve à la croisée des chemins."