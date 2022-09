Sobriété énergétique : Alain Anziani le maire de Mérignac veut réduire les dépenses d'énergie de 15%

Après un "été calamiteux" notamment avec les incendies qui ont ravagé la Gironde, et dans "un contexte géopolitique incertain qui fait flamber les prix", Alain Anziani le maire de Mérignac, estime qu'il a plusieurs "responsabilités" en cette rentrée 2022 : accélérer le virage écologique et avoir un regard particulier vers les plus fragiles.

19 degrés maximum dans les bâtiments municipaux

Pas de mesures radicales en terme de sobriété énergétique. "On se donne comme objectif de 19 degrés dans les bâtiments municipaux. Mais pas forcément partout. Dans les écoles et dans les crèches, on va regarder au cas par cas" explique Alain Anziani, qui voudrait "diminuer de 15% les dépenses d'énergie. Ce sera bon pour la planète et ça permettra de l'autre côté de lutter contre l'inflation". Le tarif des repas à la cantine restera ainsi inchangé, "même si la facture va augmenter de 15% pour les finances de la ville". Pas de hausse non plus des tarifs des crèches "parce qu'on sait que ce n'est pas le moment d'en rajouter pour les habitants".

Lumières éteintes dans la ville au-delà de 1h30/5h du matin ?

Eteindre l'éclairage public entre 1h30 et 5 heures du matin a rapporté "680 000 euros par an" aux finances de Mérignac. Alain Anziani réfléchit à étendre encore la mesure. Et en appelle aux commerçants "et notamment aux concessionnaires" à être attentifs à cette question.

La ville de Mérignac souhaite également développer son réseau de chaleur biomasse. C'est ce qui alimentera le futur stade nautique de Mérignac (qui doit ouvrir ses portes le 18 décembre) mais également l'hôtel de ville, le Pin-Galant ou la résidence de Capeyron à l'été 2023. Ce réseau sera "alimenté par, non pas des granulés à bois mais des déchets de bois récoltés à moins de 80 kilomètres de la Métropole".

Sur le chantier d'extension de la ligne A du tramway vers l'aéroport de Bordeaux Mérignac, la fin du chantier est prévue pour janvier et la mise en service pour avril/mai 2023.