"On mérite mieux" : le raz-le-bol du maire de Savigné-sur-Lathan

Il ne mâche pas ses mots. Le maire de Savigné-sur-Lathan lance une bouteille à la mer. Dans une lettre adressée au président du département, Jean-Gérard Paumier, il dénonce le manque de moyens pour la réhabilitation du collège de la commune du nord-ouest tourangeau. Une lettre aussi de raz-le-bol contre les fractures entre territoires ruraux et la métropole tourangelle.

"Une rustine"

Les travaux pour rénover le collège, construit en 1962 en réponse au baby-boom, doivent commencer au printemps. Le département prévoit d'ajouter un étage au bâtiment existant, ce qui permettra de détruire les préfabriqués qui accueillent actuellement les 380 élèves. Mais le projet n'est pas à la hauteur pour le maire de la commune, Hugues Brun. "C'est une rustine. On ne remplace pas, on ne fait pas d'installation supplémentaire, et on ne résout ni les problèmes de sécurité autour du collège, ni les problèmes de parking."

On mérite mieux"

"Ce qu'ils sont en train de faire, déjà, ça ne convient plus. Il faudra revoir ce projet dans cinq ou dix ans parce que ça ne répondra plus à l'offre", expose le maire. Hugues Brun plaide pour une reconstruction du collège sur un autre site de la commune. "On mérite mieux. On n'a pas touché au collège depuis 50 ans, on n'y touchera pas pendant 50 ans. C'est vraiment le moment de faire quelque chose de magnifique."

Ce dossier est aussi la goutte d'eau qui fait déborder le vase. "Il y a vraiment un raz-le-bol. On est quand même oublié", dénonce le maire savignéen, qui tire la sonnette d'alarme sur l'abandon du milieu rural. "Ce qu'on demande, c'est une vraie vision, un vrai projet de territoire sur les 30 ou 40 prochaines années".