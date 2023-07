Métiers en tension : 150 secrétaires de mairie vont partir à la retraite d'ici 2026 en Meurthe-et-Moselle

Elle travaille à temps complet les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à midi et de 13h30 à 18h voire 19h. Et ce n'est pas si fréquent dans une petite commune. Christine Ragasse est secrétaire de mairie depuis bientôt 11 ans à Lenoncourt, village de 600 habitants situé à une quinzaine de kilomètres de Nancy.

Un métier touche-à-tout qui exige un sens de l'adaptation. "Vous arrivez le matin et en fonction de ce qui s'est passé la nuit ou des mails qui arrivent, ça peut être un décès ou une personne qui me dépose un dossier de mariage", explique Christine Ragasse. "Vous devez les traiter et mettre un peu de côté ce que vous aviez prévu de faire. Il faut savoir gérer les urgences."

94% des secrétaires de mairie sont des femmes et leur métier est en tension. Au plan national, un tiers d'entre elles vont partir à la retraite d'ici 2030. A l'échelle de la Meurthe-et-Moselle, l'Association des maires du département estime à 150 le nombre de départs d'ici la fin du mandat (2026). "C'est un métier pilier", rappelle sa présidente Rose-Marie Falque. "Dans les petites communes, la secrétaire de mairie gère les budgets, prépare les conseils municipaux, établit les délibérations, gère l'urbanisme, les paies, l'état civil, les factures d'eau."

Christine Ragasse est seule à assurer le travail administratif à la mairie de Lenoncourt © Radio France - Isabelle Baudriller

"C'est aussi un métier essentiel au niveau contact", poursuit Rose-Marie Falque, également maire d'Azerailles. "Dans nos communes, la mairie est le seul service public qui existe", insiste-t-elle. Il est pour elle nécessaire de revaloriser "ce beau métier". Ce que prévoit une proposition de loi du sénateur François Patriat, adoptée par la haute-assemblée le 14 juin. Le texte n'a pas encore été examiné à l'Assemblée nationale.

"Vu les salaires que la plupart des secrétaires de mairie ont, effectivement certaines retournent dans le privé où elles sont mieux payées. J'en connais !" reprend Christine Ragasse. Ce qui la fait rester ? "J'aime mon travail, je trouve que c'est passionnant, je m'épanouis bien." Le maire de Lenoncourt, Philippe Thiry, parle d'elle comme son "binôme" : "On ne peut pas maîtriser tous les dossiers et on n'est pas compétent en tout. C'est un métier qui doit être valorisé car il est important, il faut surtout que l'Etat donne aux communes les moyens de le revaloriser. Nous, on a une secrétaire de mairie à temps complet mais ce n'est pas partout : la plupart du temps, elles se partagent entre deux ou trois villages."