MeToo : la Sarthoise Elen Debost signe la tribune du Monde pour dénoncer les violences sexistes en politique

Il faut "écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes" de la vie politique. C'est ce que réclament 285 femmes qui travaillent dans le milieu politique et universitaire. Elle viennent de signer une tribune ce lundi dans le journal Le Monde.

“Que le monde politique prenne enfin en compte le mouvement #metoo”: c’est ce que réclament 285 femmes dans une Tribune dans le journal Le Monde de ce lundi. Des politiques et des universitaires dans ce collectif, dont la conseillère départementale de la Sarthe (EELV) Elen Debost. Dans cette tribune publié ce lundi dans Le Monde, ces femmes veulent “dire stop aux violences sexistes et sexuelles”. Elle souhaitent que le sujet soit dans les programmes de la campagne présidentielle de 2022.

Nous exigeons que les élus et cadres des partis signent en masse un engagement en trois points contre les violences sexistes et sexuelles en politique.

La tribune demande aux partis, aux mouvements, aux maires et aux élus, de s'engager sur plusieurs points, comme ne pas investir de personne mise en cause pour violences sexistes ou sexuelles, ne pas donner de parrainage à une personne mise en cause pour violences sexistes ou sexuelles ou encore, ne pas embaucher (équipe de campagne, équipe de collaborateurs et collaboratrices) une personne mise en cause pour violences sexistes ou sexuelles.

Elen Debost, conseillère départementale de la Sarthe © Maxppp - Olivier Blin

Pour Elen Debost, conseillère départementale de la Sarthe (EELV), il y a encore trop d'élus qui sont mis en cause dans des affaires de violences sexistes et sexuelles.

On peut parler de Darmanin, il a deux accusations de viol et il est ministre de l'Intérieur. - Elen Debost

La liste est longue selon l'élue de la Sarthe. D'après Elen Debost, il faut que les politiques s'emparent du mouvement #metoo pour dénoncer ces violences. Des violences qui commencent souvent par des remarques qui sont encore trop présentes dans le milieu politique.