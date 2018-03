Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, Roland Blum, adjoint aux Finances de la ville de Marseille estime que Maryse Joissains, la maire d'Aix-en-Provence qui réclame la création d'une métropole aixoise "salit les hommes pour se poser en victime".

Maryse Joissains a été reçue jeudi 1er mars par Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, pour plaider la sortie des communes du pays d'Aix de la métropole Aix-Marseille-Provence et la création d'une métropole qui rassemblerait les communes du pays d'Aix, du pays Salonais et du pays d'Arles. Maryse Joissains qui fustige "les méthodes de gestion de Marseille" réclame la mise sous tutelle de la ville.

"Maryse Joissains salit les hommes" (Roland Blum adjoint aux Finances à Marseille)

"C'est la Métropole, en effet, qui doit éponger les dettes de Mme Joissains", lui répond Roland Blum avant de dresser la liste : "100 millions pour son Bus à haut niveau de service, 62 millions pour la construction de l'Arena et plus de 1,4 million en 2017 pour son fonctionnement, plus de 27 millions pour la salle de musiques actuelles et 500 000 euros pour son fonctionnement, 36 millions pour l'aide aux communes de son territoire". "Maryse Joissains salit les hommes pour se poser en victime d'une gestion dont elle est la première bénéficiaire. Ses injures sont indignes d'un élu de la République et de la démocratie", précise l'adjoint aux Finances de la ville de Marseille.

Coût de la cérémonie des voeux aux agents de la métropole

Dans un entretien au journal La Provence, jeudi 1er mars, Maryse Joissains a critiqué la cérémonie de présentation des voeux de Jean-Claude Gaudin aux agents de la Métropole à l'Arena en janvier dernier. "Elle aurait coûté plus de 500 000 euros. Marseille doit être gérée différemment" affirmait la maire d'Aix-en-Provence. C'est une affirmation de Maryse Joissains. Je ne pense pas que ca ait coûté autant. Il s'agissait de faire rencontrer l'ensemble des équipes des territoires de la métropole Aix-Marseille pour créer une nouvelle métropole qui n'existe que depuis 2016", lui a répondu Roland Blum".