Métropole de Grenoble : 4 candidats pour un fauteuil

C'est un fait, comme en 2014 la Métropole grenobloise penche à gauche. "Une majorité de gauche, écologiste et citoyenne que je souhaite reconduire" nous disait la semaine dernière le président sortant, Christophe Ferrari (ex-PS).

Christophe Ferrari, président sortant est candidat à sa réélection à la Métropole. Sauf si... © Radio France - Benjamin Bourgine

Seulement ses alliés rassemblés autour des écologistes grenoblois présente cette année un deuxième candidat à gauche en la personne de Yann Mongaburu, jusqu'ici vice-président de la Métropole de Grenoble en charge des transports, et à ce titre président du nouveau SMMAG, le Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (qui s'étend du Voironnais au Grésivaudan).

Deux candidats issus de la majorité

"Nous avons passé un mandat dont nous pouvons être fiers collectivement avec Christophe Ferrari, estimait l'élu grenoblois juste après le second tour des élections municipales. Un mandat pour construire la Métropole ; aujourd'hui le mandat qui est devant nous est un mandat de transformation."

Yann Mongaburu au micro de France Bleu Isère © Radio France - Benjamin Bourgine

Christophe Ferrari a bien proposé de retirer sa candidature si Yann Mongaburu faisait de même, et ce dans le but de faire émerger un troisième nom à gauche, plus consensuel. Sous réserve qu'il ne s’agisse pas d’un élu de la ville centre… Proposition rejetée par Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, qui soutient Yann Mongaburu. Ce dernier est issu du groupe majoritaire (majorité relative) dans la nouvelle assemblée qui compte au total 119 conseillers communautaires représentants les 49 communes de la Métro.

Deux outsiders

Deux autres candidats se présenteront à la présidence de la collectivité ce vendredi. D'abord l'élu grenoblois Olivier Six, qui représentera La République en Marche, le parti présidentiel.

Olivier Six rejoint Emilie Chalas, réconciliation chez LREM à Grenoble © Radio France - Nicolas Crozel

"Je pense que la Métropole doit être un endroit de consensus, estime le chef d'entreprise, il faut une gouvernance ouverte." Olivier Six espère récolter de 25 à 30 voix. Enfin le quatrième candidat a été désigné ce mercredi soir : Dominique Escaron, maire du Sappey-en-Chartreuse, a été désigné par les élus de la droite et du centre.