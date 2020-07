Métropole de Grenoble : le PS ne soutiendra que des alliances entre la gauche et les écologistes

Christophe Ferrari a été réélu pour six ans à la tête de la métropole de Grenoble après plus de onze heures de débat et un troisième tour face à Yann Mongaburu, élu aux municipales sur la liste du maire sortant de Grenoble, Eric Piolle. Samedi soir, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, averti : les socialistes ne soutiendront que des alliances entre la gauche et les écologistes.

"À Grenoble comme dans toute la France nous portons l’impératif du rassemblement de la gauche et des écologistes. Les socialistes ne participeront et ne soutiendront aucune majorité qui ne s’inscrit pas dans cette orientation" écrit Olivier Faure sur le réseau social.

Christophe Ferrari, ex-PS, avait une majorité ancrée à gauche qui a explosé vendredi soir. Le maire du Pont-de-Claix a en effet été élu grâce aux voix de la République en Marche, de la droite et du Rassemblement National. Ce qui pose des questions quant à la formation d'une nouvelle majorité.

La majorité sortante explose

"Ce n'est plus la Métropole de Grenoble. Christophe Ferrari s'est vendu à la droite et à LREM. Nous ne participerons pas à cette majorité" avait prévenu Eric Piolle quelques minutes après le vote. De son côté, Christophe Ferrari avait tendu la main aux forces de gauche, à "ceux avec qui il a cheminé tout au long de sa carrière politique".

La Fédération du Parti Socialiste en Isère a suivi la position d'Olivier Faure et demande à ce que Christophe Ferrari engage "sans tarder des discussions avec les forces de gauche et les quatre groupes du conseil métropolitain qui partagent ces valeurs pour constituer un exécutif avec le plus large rassemblement à gauche et le respect des équilibres géographiques. À ces conditions les élus socialistes de la métropole participeront à l'exécutif". Affaire à suivre donc à Grenoble, dans l'attente d'une nouvelle majorité métropolitaine.