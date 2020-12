Métropole de Grenoble : les recours contre l'élection de Christophe Ferrari rejetés par le Conseil d'État

Le feuilleton durait depuis cet été, quand, au cœur de la torpeur du mois de juillet, le président sortant de Grenoble-Alpes-Métropole, Christophe Ferrari, avait été réélu contre le candidat grenoblois soutenu par Éric Piolle, Yann Mongaburu.

Des recours déposés cet été

Les élus grenoblois Vincent Comparat et Pierre Mériaux avaient saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation de cette élection. Le tribunal administratif de Grenoble avaient rejeté cette demande. Ils ont fait appel devant le Conseil d'État, qui vient lui aussi de rendre sa décision ce mardi 29 décembre, et il rejette leur demande.

Nous continuerons à œuvrer pour l’intérêt général des habitantes et habitants du territoire - Christophe Ferrari

Pour le Président de la Métropole grenobloise, Christophe Ferrari, c'est sans doute une forme de soulagement, même si depuis, la Métropole a retrouvé un fonctionnement un peu plus apaisé.

"Les nombreux recours et attaques que j’ai subis ces derniers mois n’ont en rien entamé ma détermination et mon envie de faire avancer notre Métropole. Confiant dans notre administration, dans les Maires, dans les élus métropolitains et dans mon Exécutif, tous ensemble, nous continuerons à œuvrer pour l’intérêt général des habitantes et habitants du territoire. Cette décision clôture une très longue séquence juridique" commente Christophe Ferrari.