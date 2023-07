Métropole de Grenoble: séance de rattrapage, ce mercredi, après la mise en minorité du Président

Vendredi 7 juillet, les conseillers métropolitains des 49 communes autour de Grenoble avaient fini par se démobiliser après 6 heures de débats sur seulement 2 délibérations, dont l'une avait mis le président de la Métropole en minorité. Cela va forcément peser sur les discussions de ce mercredi car l'écologiste Lionel Coiffard sera bel et bien présent comme vice-président chargé de la gestion des déchets, une mission d'où le président Ferrari voulait l'éjecter à l'issu d'un combat de six mois.

Le marasme s'est installé, vendredi, quand Christophe Ferrari n'a pas trouvé de majorité pour destituer, l'écologiste, Lionel Coiffard (élu de Vizille) de sa vice-présidence.

Le président de la Métropole de Grenoble estimait que le groupe UMA (écologiste/LFI) ayant perdu huit conseillers métropolitains -dont les cinq exclus par Eric Piolle à Grenoble- devait rendre une vice-présidence. Le président avait demandé au groupe écologiste de désigner l'un des siens. Lionel Coiffard lui avait répondu, en tant que président du groupe "Si quelqu'un doit partir c'est moi"

Mais le conseil de métropole a voté contre sa proposition à 62 voix ( Ecolos, LFI, PCF, centre et droite) la proposition de Christophe Ferrari qui n'a recueilli que 53 voix sur 118 votants.

Dans les couloirs des locaux provisoires de la métropole, vendredi, plusieurs élus se demandaient pourquoi Christophe Ferrari avait dépensé "autant d'énergie depuis plusieurs mois dans ce combat marginal qui donne une mauvaise une mauvaise image de la politique aux électeurs"

Le débat a duré 2h30, au cours duquel tous les groupes y compris celui de Christophe Ferrari avaient reconnu que dans la gestion des déchets, Lionel Coiffard a fait un très bon travail. Tout le monde a été surpris du résultat du vote, y compris l'intéressé.

l'analyse de Gérard Fourgeaud

Des élus de tous les partis qui disent du bien d'un de leur opposant, c'est suffisamment rare. La politique se limitant souvent à dénigrer le camp d'en face.

Mais vendredi dernier, des Républicains aux Communistes, les élus trouvaient efficace la gestion des déchets par Lionel Coiffard. Alors pourquoi, au milieu du mandat, lui retirer pour mettre à sa place quelqu'un de moins compétent. Mais la guerre entre écologistes et socialistes voulaient que la tête de Lionel Coiffard tombe... ou pas!

Et les 4 groupes du centre et de la droite ont voté contre Christophe Ferrari, comme les écologiste et les communistes. Un peu comme si, à l'assemblée nationale le RN et la Nupes votaient ensemble contre le gouvernement. Sauf que le RN n'est plus représenté à la Métropole.

Ici à Grenoble, la droite et le centre ont rappelé à Christophe Ferrari que lorsque la gauche est désunie -ce qui est fréquent- ce sont eux qui font penché la balance et que sans leurs voix, il n'aurait jamais été élu président de la métropole il y a trois ans. Tout comme Lionel Coiffard n'aurait pas conserver son siège de vice président ni sa délégation.

Les quatre groupes d'opposition réclament depuis le début du mandat d'être associés à l'exécutif pourque les habitants des communes qu'ils représentent ne soit pas exclus. Ils souhaitent que tous les territoires soient associés à la direction de la Métropole, alors que la majorité de gauche a choisi un exécutif politique.