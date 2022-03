Métropole de Grenoble : un plan d'investissements au-delà du milliard d'euros

Quand on se rappelle dans quelles conditions difficiles le vote à la tête de la métropole avait eu lieu à l'été 2020, le contraste est fort, aujourd'hui, avec le consensus qui semble se dégager sur le plan pluriannuel d'investissement de la métropole de Grenoble. C'est "la feuille de route", le document de référence qui doit guider l'action des élus. Et il ne semblait pas ce mardi faire trop débat entre les présidents des groupes politiques de la majorité, invités à cette présentation, qui composent l'assemblée métropolitaine.

Il doit encore être présenté et voté ce vendredi lors de la prochaine séance du conseil métropolitain, mais ce qu'il contient, est présenté aujourd'hui comme ambitieux à plusieurs points de vue. 1,615 milliard d'euros d'investissements sur la période 2021-2026 : "la somme est coquette", se félicite Jean-Paul Trovero, ancien maire de Fontaine, et président du groupe CCC à la Métropole. "Le démarrage a été difficile à la métro, mais depuis 6 mois les choses s'accélèrent".

Une majorité enfin en ordre ?

Quand la gauche est unie, et sur le fond des sujets, elle avance - Christophe Ferrari

"Je salue le travail de tous les groupes sur cette feuille de route, quand la gauche est unie, et sur le fond des sujets, elle avance !", se félicite Christophe Ferrari. "C'est un engagement extrêmement fort, il nous importe de le réussir, pour nous placer dans une société post-carbone".

Céline Deslatte, co-présidente du groupe UMA abonde sur la dimension collective du projet : "C'est une feuille de route collective, il y a des avancées notables, et notre groupe restera vigilant sur la question des transports et de la mobilité décarbonée, pour une justice sociale et climatique. Ce ne sont pas que des mots !"

Une longue liste d'actions prévues... qu'il faudra assumer !

La métropole veut ainsi poursuivre et accélérer son action dans la lutte contre la précarité énergétique, dans la rénovation thermique des logements et entreprises, dans la réhabilitation de locatif social, un plan canopée pour protéger et développer le patrimoine naturel, abonder le fond d'accompagnement sociale aux transitions, le soutien aux mobilités douces, avec un gros effort sur la voirie métropolitaine. Enfin sur les énergies, le centre de compostage de Murianette devra produire du bio méthane à partir des déchets alimentaires.

Et ces objectifs, les groupes de la majorité pensent qu'ils vont entrer en cohésion avec les idées qui sortiront de la convention citoyenne pour le climat organisée par la métropole.

L'Etat, la Région, le Département... au diapason ?

Reste que tous les leviers de l'action publique ne sont pas dans l'échelon métropolitain, loin de là. Par exemple sur le sujet des transports, sans l'aide de l'Etat et de la Région, le RER métropolitain n'a aucune chance de se faire, or c'est pourtant un levier considérable pour la qualité de vie et la qualité de l'air.

Comment on finance tout ça ?

_"_Nous serons le plus grand investisseur sur la période, en nombre d'habitants, nous investirons plus que Lyon ou Strasbourg, par exemple", affirme Christophe Ferrari. Une explication à ce consensus vient peut-être du fait que, grâce à l'endettement accru, la métropole avance dans plusieurs directions. En somme, de nombreuses idées ont été retenues, et le président explique qu'il ne renforcera pas la fiscalité locale... pas en 2022 en tout cas. "Mais pour nous, la fiscalité, ce n'est pas un sujet tabou" ajoute-t-il, prudent. On ne l'est jamais trop, en matière budgétaire.