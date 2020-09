Métropole de Grenoble : vers une majorité apaisée?

"Nous avons les mêmes valeurs". "Ça nous a permis de crever l'abcès". Depuis une "agora de la sociale-écologie métropolitaine" vendredi et une réunion samedi matin entre communistes et écologistes, une nouvelle majorité semble se dessiner à la métropole de Grenoble... qui ressemblera quand même beaucoup à la précédente. Toute "assemblée de Vizille" ne débouche pas forcément sur une révolution.

Le passé c'est le passé

Profondément marqués, et déchirés, par l'épisode de la réélection de Christophe Ferrari à la tête de Grenoble Alpes Métropole le 17 juillet dernier les quatre groupes qui ont gouvernés ensemble la métropole ces 6 dernières années ont apparemment définitivement recollés les morceau. Selon un communiqué la soirée de vendredi à Vizille "a permis des échanges nombreux autour des attendus politiques et participatifs. La reprise du dialogue a été actée et les échanges vont se poursuivre jusqu'au 18 septembre dans le but de proposer une gouvernance et un projet, commun", écrivent en chœur ACTES (socialistes et partenaires), CCC (communistes et partenaires,), UMA (insoumis, écologistes et partenaires) et NMC (petites communes). Soit 92 élus métropolitains sur 119.

L'élection de Christophe Ferrari n'est plus un sujet de discussion - Renzo Sulli, maire communiste d'Echirolles

Un rabibochage validé également ce week-end par une conférence de presse commune aux écologistes et communistes. "Ce temps de discussion, explique Yann Mongaburu, élu écologiste de Grenoble et candidat malheureux à la présidence de la Métro, a mis en évidence que nous sommes tous d'accord pour défendre et protéger une politique publique de gauche et accélérer les transitions [...] et que nous ne souhaitons pas que la droite macronniste (qui a contribué à l'élection de Christophe Ferrari) mette la main sur l'agglomération". "On s'est dit les choses franchement, ajoute Renzo Sulli le maire communiste d'Echirolles, on a mis les problèmes sur la table" et maintenant "il reste une semaine pour discuter du projet et de la gouvernance". Le 17 juillet ? "C'est de l'histoire". "On ne l'effacera pas mais c'est derrière nous".

Renzo Sulli (communiste Echirolles), Yann Mongaburu (écologiste Grenoble), Michelle Veyret (communiste Saint-Martin-d'Hères et Florent Cholat (Champagnier, groupe écologiste) © Radio France - Laurent Gallien

Pour une métropole plus proche des communes et des citoyens

Mais alors pourquoi faut-il une semaine pour se mettre d'accord entre 4 groupes qui fonctionnent ensemble depuis 6 ans ? "Mais parce que ce ne sont plus les mêmes élus" répond Yann Mongaburu. De fait la vague verte des municipales a conforté le groupe écologiste et modifié les équilibres de forces. La collectivité aussi a changée. "Le précédent mandat était celui de la mise en place de la métropole (très exactement du passage "d'agglomération" à "métropole" notamment par un élargissement du périmètre), le prochain mandat doit être celui de la mise en place de politiques nouvelles". La question de la gouvernance ? "Il faut une métropole dans laquelle la technostructure ne soit pas omniprésente" explique Renzo Sulli. "Une gouvernance plus proche des communes et des citoyens" ajoute Yann Mongaburu.

Tour ira bien... si

D'ici le 18 septembre et le prochain conseil de métropole destiné, en principe, à installer le nouvel exécutif, les réunions et palabres vont s’enchaîner non seulement pour une répartition des pouvoirs mais aussi sur la manière dont ces pouvoirs seront exercés. Maintenant que tout le monde a signé pour la colocation, reste à répartir les chambres, décider d'un règlement intérieur et si on fait le ménage tous ensemble ou si chacun a sa tâche. Un savant dosage entre sensibilité politique, équilibres issus des urnes, petites et grandes communes, tenant d'une Métro "superstructure" ou chantres du "participatif" et de la "co-construction".

"Nous avons des valeurs communes, je suis persuadée que nous allons y arriver" dit Michelle Veyret, adjointe au maire communiste de Saint-Martin-d'Hères. Attention, préviens toutefois Renzo Sulli, "nous sommes d'accord pour que cela se fasse dans le périmètre des 4 groupes tel que définis aujourd'hui. Il n'est pas question de voir revenir la République en marche ou autres...". De son côté Christophe Ferrari n'a pas souhaité s'exprimer ce week-end.

à lire aussi Christophe Ferrari tient bon à la tête de la Métropole, malgré les assauts répétés des écologistes