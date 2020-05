Métropole de Lyon : LREM retire son investiture à Gérard Collomb après son ralliement à la liste LR

Gérard Collomb, maire de Lyon et candidat à la présidence de la Métropole de Lyon, et François-Noël Buffet (candidat LR à la métropole de Lyon) lord d'une conférence de presse commune le 28 mai 2020

La République en marche a retiré vendredi son investiture à Gérard Collomb pour le second tour des municipales à Lyon, au lendemain de l'accord de l'ex-ministre avec la droite locale, a indiqué le mouvement présidentiel dans un communiqué. "La commission nationale d'investiture dénonce la décision de Gérard Collomb et de Yann Cucherat de s'allier avec Laurent Wauquiez, Etienne Blanc et François-Noël Buffet", souligne LREM, qui prévient qu'une décision similaire s'appliquera à "l'ensemble des candidats dans les arrondissements lyonnais et les circonscriptions de la métropole qui décideraient de s'engager à leur tour dans ce schéma d'alliance".

"Une ligne rouge" et une guerre interne à LREM

Un retrait d'investure fait suite au désistement, jeudi, de Gérard Collomb de la course à la présidence de la métropole de Lyon en faveur du candidat LR Jean-Noël Buffet. Dans un communiqué, Stanislas Guérini, délégué général de La République en Marche, a estimé jeudi que le maire de Lyon avait "franchi une ligne rouge" en s'alliant avec Les Républicains en vue du second tour des municipales et métropolitaines à Lyon. Stanislas Guérini dénonce également la stratégie de la division à Lyon, la lutte fratricide qui a opposé ces derniers mois Gérard Collomb à son ancien adjoint David Kimelfeld. Maire de Lyon de 2001 jusqu'à son départ pour le ministère de l'intérieur, Gérard Collomb avait en effet récupéré les clefs de l'hôtel de ville à son retour en 2018. Mais il avait dû se résigner à laisser en place son successeur à la métropole, David Kimelfeld.

"Je l’affirme clairement : nos valeurs seront toujours plus importantes que quelques sièges dans un conseil municipal. Nous ne les troquerons jamais contre un mandat." - Stanislas Guérini, délégué général de La République en Marche

Depuis le début de la semaine, les mains tendues entre Gérard Collomb et François-Noël Buffet se multipliaient, ce dernier en appelait d'ailleurs sur les réseaux sociaux au rassemblement avec Gérard Collomb (et David Kimelfeld) autour d'un "programme commun".