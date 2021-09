Tours Métropole : aucun élu de la majorité de Tours aux vice-présidences, au terme d'une soirée ubuesque

On aurait pu penser qu'après le chaos, la raison l'aurait emportée au nom de l'intérêt général. Mal nous en a pris. Après des heures de discussions, de négociations, de conciliabules, aucun élu de la majorité municipale de Tours n'aura de vice-présidence. Chose rare voire unique en France : l'organe décisionnel de Tours Métropole est "amputé" de sa ville-centre. Une situation ubuesque.

C'est au bout d'une soirée qui l'était tout autant que cette situation fut actée. Parmi les points du jour de ce conseil métropolitain, l'élection de trois vice-présidents et de cinq membres du bureau, suite à la démission collective des élus de Tours mi-juillet.

"De grâce, les uns les autres, parlez-vous ! - Philippe Briand

Au bout d'une heure et demie de prises de parole, où chaque camp défend sa position, le président Frédéric Augis suspend la séance. On peut y voir les effets des propos de Philippe Briand, quelques minutes plus tôt : "il va falloir retrouver gentiment une nouvelle gouvernance. J’invite Frédéric (Augis) et Emmanuel (Denis) à se voir, à parler, à construire. Il va falloir arriver à recoudre. De grâce, les uns les autres, parlez-vous !"

Cette suspension de séance d'une heure débutera par un conciliabule composé du président Frédéric Augis, des trois démissionnaires Emmanuel Denis, Thierry Chailloux et Patrick Lefrançois, sans oublier... Philippe Briand, deuxième vice-président de la métropole.

Négociation entre Frédric Augis, Emmanuel Denis, Thierry Chailloux et Patrick Lefrançois © Radio France - Romain Dézèque

A 21h, après de multiples entrevues entre délégations de chaque camp, la séance reprend...pour déboucher sur un nouveau désaccord. L'opposition propose huit noms. Mais l'un de ces noms bloque : celui du maire de Ballan-Miré, Thierry Chailloux. "Nous sommes d'accord avec votre proposition" avertit Frédéric Augis, "mais nous émettons simplement une alerte sur un nom qui nous semble discutable car il sera challengé." Comprenez : on votera contre. Certains dans la salle n'hésitent pas à parler de vengeance, Thierry Chailloux étant en charge des Ressources humaines sous la présidence de Wilfried Schwartz.

Réunion improvisée de la majorité... © Radio France - Romain Dézèque

...idem dans l'opposition. © Radio France - Romain Dézèque

"On se croirait à la Fédération française de foot ! Eric Thomas

Sans surprise, Thierry Chailloux sera "challengé" par le maire de St-Etienne-de-Chigny Régis Salic. C'est ce dernier qui est élu par 44 voix contre 41. "C'est la démocratie non ?" clame Frédéric Augis. Colère d'Eric Thomas, adjoint aux Sports à la mairie de Tours, "on se croirait à la Fédération française de foot !" Nouvelle interruption de séance.

Au retour, le conseiller métropolitain Jean-Patrick Gilles prend la parole et annonce qu'aucun représentant de la ville de Tours ne sera candidat par la suite. Conséquence, le maire de Chanceaux-sur-Choisille Gérard Davier est élu car seul candidat, tout comme Emmanuel Dumenil, le maire de Rochecorbon. Seule Affiwa Metreau, déléguée à la Francophonie à la mairie de Tours, fera acte de candidature et sera élue, estimant - via un communiqué - "que les élus de sensibilité de gauche de Tours doivent être présents au sein de la majorité".

Au-delà de ces joutes politiciennes loin d'être flatteuses pour l'ensemble des acteurs, c'est la question de l'avenir de la métropole et de ses habitants qui se joue. Comment faire avancer une agglomération de plus de 300.000 habitants sans tenir compte de sa ville-centre ? Comment faire avancer les différents projets, comme celui des déchets ou celui de la deuxième ligne de tramway, dans un tel climat ? Ces questions ne semblaient pas prioritaires ce lundi soir. Les règlements de compte, eux, l'étaient davantage.