Métropole de Tours : Frédéric Augis réélu président, la ville de Tours réintègre l'exécutif

L’issue ne faisait pas grand mystère ce vendredi soir. Depuis la déclaration commune, il y a une semaine, de Frédéric Augis et d’Emmanuel Denis , on savait déjà que la ville centre allait revenir dans l’exécutif de la métropole. C’est désormais chose faite.

Petit rappel. Frédéric Augis, le maire LR de Joué-lès-Tours, avait choisi, vendredi 10 mars, de démissionner de son poste de président de la métropole et de se présenter à nouveau à sa réélection ce vendredi, permettant ainsi à Tours, et à ses alliés, de récupérer des vice-présidences que la ville centre n’avait plus depuis juillet 2021. Une situation ubuesque en France.

Quatre vice-présidences pour la ville de Tours et ses alliés

Après les votes de ce vendredi soir, Frédéric Augis reste donc à la tête de la métropole de Tours. La majorité municipale de la ville de Tours, et ses alliés, décrochent, eux, quatre vice-présidences. Celle des transports et des mobilités douces, stratégique avec le projet de deuxième ligne de tram, revient au maire Europe Ecologie les Verts de Tours, Emmanuel Denis. Son adjoint, Martin Cohen, récupère la délégation de vice-président chargé des déchets et de la transition écologique et énergétique.

Celle de la transition citoyenne, l'égalité femmes-hommes, l'inclusion et la francophonie revient à son autre adjointe Elise Pereira-Nunes. Celle de la recherche, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'apprentissage au maire de Ballan-Miré, Thierry Chailloux.

"On va aller encore plus vite" - Frédéric Augis

Un retour de la ville centre dans l'exécutif qui fait la satisfaction du patron de la métropole, Frédéric Augis. "Il manquait un certain nombre d'étages à cette fusée. Les dossiers, certains ont avancé, certains ont aussi fait du surplace. La conférence des maires, dans laquelle nous travaillons depuis 18 mois, a toujours été de l'avant et un certain nombre de projets ont quand même avancé. Mais c'est vrai qu'on va aller encore plus vite. Donc c'est l'essentiel de cette soirée".

Alors est-ce qu'avec cette nouvelle vice-présidence aux mobilités douces qui revient à Emmanuel Denis, le projet de deuxième ligne de tram va-t-il aller plus vite ? "Le projet tram n'est pas du tout à l'arrêt. Les nouvelles sont plutôt bonnes puisqu'on a levé tout risque de difficultés techniques sur le parcours du tram. Donc dans quelques semaines, il faudra valider le financement de ce tram et ensuite on ira vers l'enquête publique", assure Emmanuel Denis.

A noter hier soir, la défaite du maire de la Riche Filipe Ferreira-Pousos. Sa ville n'est représentée ni dans les vice-présidences ni même au bureau de Tours Métropole.