Métropole de Tours : la crise s'enlise, les élus de la majorité de Tours démissionnent de l'exécutif

La réunion de ce vendredi 16 juillet, pour tenter de trouver une issue à la crise que traverse la Métropole de Tours, n'a rien donné. Elle s'est déroulée au siège de l'institution dans le quartier des Deux-Lions entre le nouveau président, le LR Frédéric Augis et maire de Joué-les-Tours (accompagné de la première vice-présidente et maire de Villandry Maria Lépine et de Patricia Suard, 7ème vice-présidente et maire de Saint-Genouph) et le maire EELV, Emmanuel Denis (accompagné du maire de Ballan-Miré Thierry Chailloux et du maire de Notre-Dame-d'Oé Patrick Lefrançois).

Les élus de la majorité de Tours démissionnent de l'exécutif

Le maire de Tours, au regard du poids démographique de la ville de Tours et du résultat des municipales, des régionales et des départementales, a demandé 9 vice-présidences. Le président Frédéric Augis leur a signifié qu'il en restait aux 3 vice-présidences obtenues lors du vote du dimanche 11 juillet. Un scrutin qui s'est déroulé sans les élus de la majorité de Tours qui ont quitté le conseil métropolitain.

Ma porte est toujours ouverte. La Métropole est au travail - Frédéric Augis

Pour le maire de Tours Emmnauel Denis, "Frédéric Augis propose que la Métropole fonctionne comme une Commauté de Communes, ce qui est inacceptable". Frédéric Augis estime lui que "sa porte est toujours ouverte. L'exécutif de la Métropole est au travail et seuls 3 maires sur 22 ont choisi de quitter la séance dimanche lors de l'élection du président".

Les élus de la majorité de Tours maintiennent donc leur démission de l'exécutif (vice-présidences et bureau des maires). La Préfecture a désormais un mois pour valider ce retrait. L'élection des 3 derniers vice-présidents devraient se dérouler à la rentrée de septembre lors du prochain conseil métropolitain.