Métropole de Tours : une campagne sur le terrain pour l'inscription sur les listes électorales

Pour sensibiliser les tourangeaux et tourangelles à l'inscription sur les listes électorales, des agents de la Préfecture viennent à votre rencontre d'ici à vendredi sur les marchés, à la Poste.

Tours, France

La préfecture d'Indre-et-Loire organise jusqu'à vendredi des opérations de terrain pour vérifier auprès des électeurs et des électrices qu'ils ou elles sont bien inscrits ou inscrites sur les listes électorales. La date limite de l'inscription sur les listes étant fixée au vendredi 7 Février.

Munis d'une tablette, des agents de la Préfecture vont vérifier leur situation et les aider en cas de besoin. Une première opération s'est déroulée ce mercredi à la Poste centrale, boulevard Béranger à Tours, mais également au marché de Saint-Pierre-des-Corps et au marché aux fleurs et rue Nationale à Tours. D'autres opérations sont prévues d'ici vendredi.

Jeudi 30 Janvier :

- Faculté des Tanneurs de 9 h à 9 h 30.

- Marché de La Rabière, à Joué-lès-Tours de 10 h à 11 h 30.

- Au centre commercial de L’Heure tranquille,quartier des Deux-Lions, de 11 h 30 à 13 heures.

Vendredi 31 Janvier :

- Gare de Tours de 9 h à 9 h 30.

- Marché Saint-Paul, quartier du Sanitas, de 10 h à 11 h 30.

- Rue de Bordeaux de 11 h 30 à 13 heures.