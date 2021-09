Métropole de Tours : une lettre ouverte de 37 élus écologistes et de la gauche à destination de Frédéric Augis

La crise se poursuit à la Métropole de Tours. Ce dimanche 5 septembre, à la veille d'un nouveau conseil métropolitain, 37 élus de la gauche et des écologistes adressent une lettre ouverte à Frédéric Augis, président de la collectivité territoriale. Ils ne contestent pas l'élection de Frédéric Augis, membre du parti Les Républicains, à la tête de la métropole, mais ils demandent une meilleure représentativité des élus de la majorité municipale de Tours. La ville de Tours représentant 40 % des habitants de la Métropole.

Les élus signataires de la lettre demandent à Frédéric Augis "d’entamer dès maintenant une démarche de rééquilibrage de la gouvernance métropolitaine." Parmi les signataires de cette lettre ouverte, on retrouve le maire de Tours, Emmanuel Denis, le maire de Ballan-Miré, Thierry Chailloux, celui de Notre-Dame-d'Oé, Patrick Lefrançois, ainsi que des élus de Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, La Riche, Notre-Dame-d'Oé, Saint-Pierre-des-Corps et Tours.

Dans cette lettre, les signataires expliquent craindre "le freinage voire le blocage de certains dossiers stratégiques" à la Métropole. "Nous vous offrons toujours une main tendue et espérons que nous pourrons trouver un accord plus respectueux de nos territoires et des électeurs que nous représentons, lors du Conseil métropolitain du 6 septembre", écrivent-ils à Frédéric Augis.

Le conseil métropolitain prévu ce lundi 6 septembre doit notamment désigner trois vice-présidents pour remplacer les élus de la majorité de la ville de Tours qui avait démissionné au début de l'été.