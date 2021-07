Métropole de Tours : Wilfried Schwartz confirme sa démission, Emmanuel Denis candidat

Wilfried Schwartz, maire de La Riche et président de Tours Métropole Val de Loire

Nouveau revirement de situation au sein de la métropole de Tours : le président (divers gauche) Wilfried Schwartz, accusé d'agressions sur son directeur de cabinet, a bien l'intention de démissionner. Il l'a annoncé ce lundi matin, au cours d'une réunion exceptionnelle du bureau exécutif des élus. Un revirement alors que le maire de La Riche aurait exprimé son souhait de rester président jusqu'en septembre, jeudi soir au cours d'une autre réunion de crise. Il gardera donc ses fonctions jusqu'à l'élection de son successeur, qui aura lieu ce dimanche ou mardi 13 juillet.

Le maire écologiste de Tours Emmanuel Denis va présenter sa candidature. Il en fera part aux élus ce lundi après-midi. "La situation n'était plus tenable" dit le maire de Tours, "c'est pour cela que je décide de prendre mes responsabilités". L'élu vert dit vouloir "amener une stabilité pour l'institution" et "apporter une méthode différente dans le management du personnel". Emmanuel Denis avait assuré l'an dernier qu'il ne cumulerait pas les deux postes, mais il semble avoir changé d'avis "au regard du résultat de la gauche lors des dernières élections départementales, sortie renforcée avec 47 % des voix sur la cartographie de la métropole". Sur la ville de Tours, la gauche et les écologistes ont obtenu 51% des voix.