Métropole de Tours : Wilfried Schwartz devrait rester président au moins jusqu'en septembre

Nouveau coup de théâtre à la Métropole de Tours ce jeudi 1er juillet. Le président actuel, le socialiste Wilfried Schwartz, qui avait annoncé sa démission de l'institution suite à des accusations d'agressions sur son directeur de cabinet et sur des personnels métropolitains, va sans doute rester président au moins jusqu'en septembre voire plus... Une réunion pour préparer l'après Schwartz se déroulait jeudi soir à la Métropole de Tours, une réunion du bureau exécutif suivi d'un bureau des maires. Finalement, elle n'a abouti à rien, et c'est finalement le président sortant qui a pris la balle au bond.

Comment va réagir le personnel Métropolitain suite à cette annonce ?

Ecoeurement...Honte.... Hors micro, beaucoup d'élus de la Métropole de Tours ne cachaient pas leur sentiment de dégoût jeudi soir à l'issue de la réunion qui a duré 4 heures. Malgré la gravité des faits, et l'image déplorable renvoyée suite aux incidents graves impliquant son président, il semble que le président sortant a habilement surfé sur les divisions politiques, sur le fragile équilibre entre la ville de Tours et les communes plus rurales, sur la volonté de la droite de reconquérir la présidence et sur les craintes de la ville de Tours de perdre les 8 vice-présidences. Bilan des courses à 23 heures, à l'issue d'une réunion des maires, Wilfried Schwartz propose, en court-circuitant le bureau exécutif, de rester président jusqu'en septembre, voire plus.

Une démission des vice-présidents pour repartir sur des bases saines ?

On ne sait même pas si le conseil Métropolitain du 8 juillet censé procéder à l'élection du nouveau ou de la nouvelle présidence aura lieu. Selon nos informations, une nouvelle réunion des vice-présidents se déroulera lundi à 8h30. En off, beaucoup disent que la situation actuelle est intenable, et parlent même d'une démission générale. Sans oublier que le personnel métropolitain et les syndicats n'accepteront pas un statu-quo.

Par ailleurs, lors de cette réunion, Wilfried Schwartz aurait accepté de ne plus travailler directement avec le personnel Métropolitain. Il sera épaulé par un bureau restreint de 5 élus. Une décision purement cosmétique estiments certains élus.