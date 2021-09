Métropole : Maryse Joissains écrit toute sa colère à Martine Vassal

Le courrier est parti la semaine dernière, jeudi 9 septembre. Celle qui est encore maire d'Aix-en-Provence (avant sa démission le 15 septembre à minuit), écrit toute sa colère à la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence Martine Vassal au sujet des réformes à venir concernant la Métropole et les Territoires. Dans cette lettre, Maryse Joissains demande à Martine Vassal de "respecter -ses- engagements". En employant le tutoiement, l'élue aixoise écrit précisément : "Je te demande de respecter ce pourquoi tu as été élue".

C'est la visite d'Emmanuel Macron à Marseille début septembre qui a mis en colère la maire d'Aix-en-Provence, comme d'autres élus des territoires. Le président de la République a lancé un ultimatum à la Métropole, trop complexe et qui doit réformer sa gouvernance : "on a créé une Métropole qui passe beaucoup trop de temps à redistribuer, qui a gardé la complexité d’avant, avec des coûts de fonctionnement trop importants et qui du coup a, elle aussi, du mal à porter les projets d’intérêt métropolitain", a dit le chef de l'État. A l'issue de ce discours, Martine Vassal a réuni une conférence métropolitaine des 92 maires concernés mardi 7 septembre au Pharo. Il y a urgence, le président de la République ayant donné six semaines seulement aux élus locaux pour lui présenter les premières réflexions sur la future organisation.

Pour obtenir les financements promis par le chef de l'Etat sur des projets de transport notamment, la Métropole va devoir notamment réduire ses versements aux communes. Et c'est là que ça bloque. Par exemple du côté de Maryse Joissains, qui veut garder un échelon territorial (les conseils de territoire) entre les communes et la Métropole : "au sein de leur Territoire, chaque Commune détenait vraiment une part de légitimité", écrit l'élue aixoise, "ce n'est pas le cas au sein de la Métropole car nous sommes trop nombreux."

Bien qu'affaiblie par des problèmes de santé, Maryse Joissains "porte le combat (...) contre les prédateurs", comme elle l'écrit. Elle demande donc à Martine Vassal de "ne pas diminuer la part de retour de compensation que les présidents de territoire ont toujours accordé aux mairies".

Celle qui est encore maire d'Aix-en-Provence pour quelques heures n'hésite pas à employer l'argument des impôts, qui devrait faire mouche auprès des habitants : "Le bruit court que la solution proposée par E. macron aurait été préconisée par ton entourage (...) si c'est le cas, vous allez être responsables (...) de l'augmentation drastique des impôts".