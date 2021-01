Transition écologique, métropole, libertés publiques : les vœux à la presse très "politiques" d'Éric Piolle

Éric Piolle présente ses vœux à la presse pour 2021. Des vœux très "politiques" où il souhaite et demande aux grenoblois de "tenir bon" dans cette période de coronavirus et de couvre-feu. Lui semble tenir sa ligne, et décoche quelques flèches au passage. En gardant 2022 dans son viseur.

Les vœux d'un maire, c'est toujours un exercice particulier dans un quotidien perturbé comme le nôtre depuis le printemps dernier. Éric Piolle a été réélu maire de Grenoble, la ville a été choisie comme capitale verte européenne 2022, et ses ambitions élyséennes ne sont désormais plus dissimulées. Mais il y aussi un contexte local politiquement compliqué pour Éric Piolle. Le chantre de l'Arc Humaniste se heurte dans sa propre métropole à un exercice pratique : travailler ou non avec l'ensemble des forces de gauche. Etre dans le dialogue ou la radicalité, quitte à se retrouver dans l'opposition. Décryptage des vœux du grenoblois qui a toujours un œil sur le Palais de l'Élysée, et sur la date de 2022, et pas uniquement pour le titre de capitale verte européenne.

Un tacle appuyé au gouvernement

Dans son discours, Éric Piolle en est venu rapidement à évoquer des questions nationales et notamment le récent débat sur la loi "Sécurité Globale". Il réserve au gouvernement une phrase sévère : "Après la COP21, la France avait la chance de devenir un exemple des transitions, le Président de la République a fait le choix inverse et choisi de détricoter le pacte républicain, dans cette loi il y a des choses qui nous font frémir. 2020 est terminée, mais elle projette son ombre sur les années qui viennent [...] Je me suis levé, avec d’autres, contre cette idée que la République est un bloc, une boite noire, avec ses marges à domestiquer, avec ses journalistes qui doivent montrer patte blanche devant les préfets. En République, il n’y a pas de presse aux ordres du pouvoir".

"Sur la 5G par exemple, nous avons vécu ici ce qui arrive quand la puissance publique demande un moratoire tant que la science n’est pas formelle, et fait bloquer les installations : des attaques juridiques de l’ensemble des opérateurs, qui mettent de côté leur concurrence le temps de sauver le terrain de jeu. Nous voyons bien comment la parole des 150 citoyens de la convention citoyenne pour le climat est délégitimée par les lobbys et les opérateurs. Leur but n’est pas de gagner la bataille de la 5G, leur but est de déplacer la vérité dans une zone de flou".

Les ambitions de la métropole

Les rancœurs de l'été dernier ne sont pas toutes éteintes, on le sent bien. La Métropole est toujours dirigée par Christophe Ferrari, et ce n'était pas la vision d'Éric Piolle avant le scrutin, cet été. Ce qui conduit le maire de Grenoble à continuer à mettre des marqueurs autour de l'action de la Métropole quand, selon lui, elle ne va pas assez vite. La gauche arrivera-t-elle à travailler ensemble dans le dialogue ? C'est l'une des questions de l'année 2021.

Sur l'action pour la qualité de l'air, Éric Piolle estime justement que la Métropole ne va pas assez loin : "En ce moment même, le nouvel indicateur Atmo indique que la qualité de l’air que nous respirons est mauvaise et l’absence de synchronisation entre les protocoles d’action et ce nouvel indicateur fait qu’aucune alerte à la population n’est émise. Dans les prochains jours, nous allons saisir la Métropole, le SMMAG et la Préfecture pour qu’ils gagnent en réactivité, en efficacité. En priorité, la Zone à Faible Emission. D'ici fin 2021, il faut une ZFE en place pour l’ensemble des véhicules. C’est un vrai sujet. Il ne vous aura pas échappé, à nous non plus, que le Président du SMMAG a fait sa campagne municipale contre la ZFE".

Grenoble, capitale verte européenne en 2022 : une plateforme ?

La commission européenne a choisi la Capitale des Alpes comme Capitale Verte Européenne pour 2022. Un succès qu'Éric Piolle veut mettre très fort en avant. Comme pour en faire une plateforme vers un autre rendez-vous, électoral celui-là de 2022 ? "Je ne vais pas divulguer tous les défis qui vont être présentés et enrichis par les partenaires. C’est notre new deal pour faire face aux défis, celui de la justice climatique, de la justice sociale, celui de la société fragilisée par la Covid dont nous héritons". D'aucuns verront dans cette allusion au "New Deal" de Roosevelt une envie de programme politique qui va bien au-delà des frontières iséroises.

Le Vaccin et les Grenoblois

Sur la vaccination, le maire de Grenoble confirme que la Ville prend sa part dans cet aspect de la crise sanitaire. Le CHU a reçu les doses et les équipements adéquats, les congélateurs. Il a indiqué qu'un lieu serait bientôt choisi pour accueillir un centre de vaccination. "Nous aidons à cette stratégie vaccinale, nous n'avons pas le temps de nous appesantir sur les éventuels retards ou polémiques. Nous sommes responsables et constructifs. On ne peut pas tout miser sur le vaccin, mais c'est un outil indispensable, qu'il faut déployer".