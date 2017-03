Metz: le stationnement gratuit devant le marché couvert et la cathédrale passe à 1 heure

Le maire de Metz annonce ce jeudi en conseil municipal que le stationnement gratuit devant le marché couvert et au pied de la cathédrale va passer de 25 min à 1 heure, en concertation avec les commerçants qui se plaignaient.

A Metz, la mairie réajuste sa politique de stationnement devant le marché couvert et au pied de la cathédrale, face à la grogne des commerçants. La durée de stationnement gratuite va passer "dès que possible" de 30 min à 1heure, a annoncé ce jeudi en conseil municipal le maire de Metz Dominique Gros. Au-delà d'une heure, il sera impossible de resté garé au même endroit. Cette mesure devrait être effective d'ici 15 jours. Le changement dans la politique de stationnement sur ces deux places messines avait débuté le 15 mars.

Dominique Gros a déclaré en préambule du conseil municipal: "Je vous annonce aujourd'hui, après de nouveaux échanges avec les commerçants du marché couvert et à leur demande, que la durée de stationnement gratuit va désormais s'étendre à 1 heure sur les places Jean-Paul II et Saint-Etienne, ainsi que pour les places situées rue des Jardins et rue du Four du Cloître. Au-delà d'une heure de stationnement, il sera procédé à des verbalisations".