Metz - Plus de 1 000 militants célèbrent le 1er-Mai avec Marine Le Pen

Pour la deuxième fois consécutive, le Rassemblement National célébrait le 1er-Mai loin de Paris. Pour cette année, c'est Metz qui a été choisie pour accueillir un "banquet patriotique". Marine Le Pen et la tête de liste pour les prochaines européennes Jordan Bardella ont notamment pris la parole.

Metz, France

Le gratin du Rassemblement National était à Metz ce mercredi. La présidente du parti Marine Le Pen, accompagnée de la tête de liste aux prochaines élections européennes Jordan Bardella, a pris la parole devant 1 000 militants venus participer à un "banquet patriotique". En marge des manifestations du 1er-Mai, le parti a notamment choisi Metz pour son passé industriel.

Metz Expo rempli pour le "banquet patriotique" du Rassemblement National. © Radio France - Arthur Blanc

"Metz comme beaucoup de villes de l'est a une connotation industrielle et ouvrière", explique Jordan Bardella. Pendant une heure, lui et Marine Le Pen ont présenté leur programme aux Messins pour le scrutin du 26 mai prochain. Un discours anti-Europe qui a toute sa place en Moselle selon Françoise Grollet, conseillère municipale à Metz mais aussi candidate sur la liste RN aux européennes. "C'est une terre meurtrie, très dépendante de nos voisins sur le plan économique. Nous voulons remplacer cette Union européenne pour des échanges justes."

Jordan Bardella lors de son discours du 1er-Mai à Metz. © Radio France - Arthur Blanc

Dans l'auditoire, la foule se montre totalement acquise aux propos des deux chefs de file. Plusieurs fois, le slogan "on est chez nous" retentit, de même que des applaudissements très nourris. "Ça fait beaucoup d'émotions de voir Marine Le Pen de près, elle dégage quelque chose de très chaleureux", confie Yves, venu d'Alsace pour l'occasion. "On sent une certaine proximité", complète David, qui lui débarque de Dijon.

Des étudiants juifs refoulés à l'entrée

Pendant l'après-midi, des étudiants de l'UEJF (Union des étudiants juifs de France) ont tracté à l'entrée de Metz-Expo. Sur une vidéo publiée sur Twitter, ils dénoncent une agression du service de sécurité qui a voulu les faire partir.

Nous avons été agresses aujourd’hui par le Service d’ordre du @RNational_off de @MLP_officiel et @J_Bardella à #Metz. Ils haïssent la démocratie, choisissent la violence quand des militants exposent des arguments politiques. Qu’est-ce que cela donnerait s’ils avaient le pouvoir ? pic.twitter.com/WKQp7TVzdl — Sacha Ghozlan (@SachaGhozlan) May 1, 2019

Auparavant, Marine Le Pen s'était rendue au pied de la statue de Jeanne d'Arc à Montigny-lès-Metz. Elle y a déposé une gerbe avant de quitter Metz dans la soirée.