Metz prête à accueillir des réfugiés afghans

François Grosdidier, maire de Metz et président de Metz Métropole

Il est l'un des rares maires de droite à se prononcer en faveur de l'accueil des réfugiés afghans, qui quittent leur pays après le retour au pouvoir des talibans. Dans un post sur Facebook, le maire de Metz, François Grosdidier, explique combien la situation en Afghanistan le "révolte" et "[l]'écœure". Il se dit prêt à accueillir ces réfugiés qui fuient leur pays par crainte d'être assassinés par le nouveau régime, à cause des représailles qu'ils pourraient subir.

François Grosdidier compte notamment accueillir des artistes, puisque Metz est classée par l'Unesco Ville Créative Musique. "Avec mon adjoint à la culture, Patrick Thil, nous avons immédiatement eu l'idée d'accueillir en résidence des artistes afghans", explique l'élu.

Aucune ville ne peut refuser d'accueillir des Afghans en danger car engagés aux côtés des forces françaises, c'est inconcevable

Dans les heures et les jours qui viennent, les CCAS (Centres Communaux d'Action Sociale) et les associations devront faire le point sur leurs capacités d'accueil. Le maire de Metz souhaite également que des citoyens parrainent des familles afghanes, pour les aider dans leur intégration, "comme ma famille l'avait pratiqué quand j'étais très jeune et qu'on accueillait des réfugiés du sud-est asiatique", lors de l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges au Cambodge, dans les années 70.

Metz, guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile en Lorraine

Mais s'il le fait par devoir, François Grosdidier espère bien que Metz ne sera pas la seule ville de Lorraine à accueillir des réfugiés afghans. "Metz est en première ligne dans l'accueil des migrants depuis de longues années", explique le maire. Depuis 2015, en effet, la capitale mosellane est le siège du Guichet Unique d'Accueil des demandeurs d'asile pour toute la Lorraine : un dispositif censé simplifier et accélérer les démarches. "Je demande donc à l'Etat que Metz ne soit plus la seule ville du territoire lorrain" à réceptionner ces demandes.

Le maire de Metz se réjouit, par ailleurs, que d'autres grandes villes du Grand Est soient volontaires pour accueillir ces réfugiés afghans. Mathieu Klein, le maire de gauche de Nancy, en a déjà exprimé le souhait, et Strasbourg, dirigée par l'écologiste Jeanne Barseghian, va quant à elle recevoir 150 Afghans dès ce jeudi.

"Empêcher les infiltrations terroristes"

A ceux qui seraient inquiets du risque d'infiltration de ces réfugiés par des terroristes, François Grosdidier se veut rassurant : "On connaît les CV, souvent, de ceux qu'on accueille. Les femmes et les hommes très engagés dans la vie publique, dans la société civile, ce ne sont pas des talibans. Ca vaut pour beaucoup d'intellectuels. Pour toux ceux qui ont travaillé, pendant deux décennies, avec les Occidentaux. Autant de gens dont on peut identifier la patte blanche", estime le maire. "Après, ceux pour lesquels il y aurait des doutes, nous avons des services de sécurité qui ont les moyens de surveiller, de détecter".

Les talibans ont finalement accepté ce mercredi soir, que les Afghans puissent quitter le pays après le 31 août, date officielle du retrait des forces américaines d'Afghanistan. De sérieuses menaces pesaient ces derniers jours, et les pays qui ont mis en place des ponts aériens assuraient qu'ils n'auraient pas le temps d'évacuer tout le monde d'ici là. Les Afghans souhaitant quitter leur pays pourront donc prendre des vols commerciaux.