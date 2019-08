Metz : rentrée politique pour les candidats à la mairie

Metz, France

Pas candidate... pour le moment. Voilà le message qu'a fait passer Nathalie Griesbeck à propos de ses intentions pour la mairie de Metz. Elle prendra sa décision dans les jours à venir. Mais sera-t-elle investie par La République En Marche ? "L'important à mes yeux, c'est la vision pour notre ville. Comment on peut jouer collectif ensemble avec des gens qui sont différents, mais qui savent travailler ensemble ?"

En face d'elle Richard Lioger, ancien premier adjoint du maire, "il attend avec confiance les résultats de l'investiture" et n'a "pas peur" d'une éventuelle candidature de l'ex-eurodéputée. L'autre candidate, Béatrice Agamennone, n'était, elle, pas présente.

A droite, le favori, c'est François Grosdidier. Le sénateur LR n'a pas peur de la dispersion des voix malgré la candidature de Jérémy Aldrin et celle de Marie-Jo Zimmermann.

Qui pour représenter la gauche ?

Enfin, à gauche, Isabelle Kaucic était elle aussi présente. Bien que battue lors de la primaire interne du PS par Thomas Scuderi, primaire dont les résultats ont été gelés le 23 juillet dernier pour des soupçons d'irrégularités, la première adjointe a décidé de rejoindre la liste "Unis", portée par Xavier Bouvet et son mouvement "Esplanade". "Il faut travailler ensemble à gauche pour que nous puissions garder la mairie, et la démarche d'Unis me paraît plus que pertinente", explique l'adjointe de Dominique Gros.

Le Parti Socialiste a décidé de geler les résultats de la primaire interne. Thomas Scuderi n'est donc officiellement pas le candidat du parti à Metz.

Les élections municipales auront lieu en mars prochain (premier tour le 15, second tour le 22).