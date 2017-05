Meurthe-et-Moselle : Emmanuel Macron devant Marine Le Pen avec plus de 60% des voix

Emmanuel Macron est le nouveau président de la République avec 65% des voix, conte 34% pour Marine Le Pen. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron arrive en tête en Meurthe-et-Moselle avec 60.66% des suffrages.

Emmanuel Macron est élu président de la République, dimanche 7 mai, avec plus de 65% des voix, devant Marine Le Pen (34%). En Meurthe-et-Moselle, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête de ce second tour, avec 60.66% des voix contre 39.34% à son adversaire. Le taux de participation s'élève à 74.8%. Au premier tour, en Meurthe-et-Moselle, Marine Le Pen était arrivée en tête avec 25.8% des voix, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. La candidate du Front National s'incline, mais progresse en nombre de voix. Elle avait réuni 98.000 électeurs au premier tour, elle en compte près de 129.000 au second.

A Nancy, Emmanuel Macron fait un score impressionnant avec 81.35%. Même tendance à Vandoeuvre où Emmanuel Macron réunit 73% des suffrages, 76% à Laxou, 64% à Jarville par exemple. Malgré tout, Marine Le Pen arrive en tête dans certaines communes comme Varangéville (50.03%), Mont-sur-Meurthe (60.6%) par exemple.

Participation en baisse, explosion des votes blancs et nuls

La participation a nettement diminué au second tour en Meurthe-et-Moselle : 74.8% des électeurs se sont rendus aux urnes contre 78.49% au premier tour. Le nombre de bulletins blancs et nuls est en très forte hausse : 8.62% ce dimanche contre 1.78% au premier tour.

