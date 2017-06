Meurthe-et-Moselle : suivez en direct les résultats du second tour des élections législatives

Six sièges sont à pourvoir pour les élections législatives en Meurthe-et-Moselle. Découvrez en temps réel tous les résultats du second tour des législatives, circonscription par circonscription et commune par commune.

Ce dimanche, pour le second tour des élections législatives en Meurthe-et-Moselle, 12 candidats se disputent 6 sièges à l'Assemblée nationale. Ci-dessous, les résultats mis à jour en temps réel.

Dans la première circonscription du département, la députée sortante Chaynesse Khirouni (PS, 14.48%) a été devancée au premier tour par la déléguée de la République en Marche, Carole Grandjean qui a récolté 34.5% des voix.

Laurent Garcia annonce sa large victoire dans la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle en direct sur France Bleu Lorraine.

Dans la deuxième circonscription, Laurent Garcia (En Marche , 42.66%) a devancé au premier tour la candidate LR-UDI Valérie Debord (16.75%).

Laurent Garcia annonce sa victoire dans la 2e circonscription © Radio France - Thomas SCHONHEERE

Dans la troisième circonscription, c'est la République en Marche qui l'emporte. Xavier Paluszkiewicz domine le second tour avec 52.41% face au candidat de la France Insoumise Patrice Zolfo. Une confirmation du premier tour puisque Xavier Paluszkiewicz (32.23%) s'était imposé au premier tour face à celui de la France Insoumise Patrice Zolfo (15.91%).

La quatrième circonscription, celle de Lunéville, reste dans l'escarcelle de l'union LR-UDI. Thibault Bazin l'emporte et prend la succession de Jacques Lamblin. Bazin est élu face à Philippe Buzzi de la République en Marche avec 53% des voix.

Dans la quatrième circonscription, Philippe Buzzi était arrivé en tête au premier tour dans le Lunévillois (31.27%) devant le LR-UDI Thibault Bazin avec 24.62%.

Dans la cinquième circonscription, Dominique Potier, le député PS sortant, est réélu avec 63.13%. Un exploit pour le candidat du PS opposé à Marion Buchet pour la République en Marche. Le Parti socialiste sauve donc un siège de député dans le département. Il était arrivé en tête au premier tour avec 28.52% des voix devant la candidate de la République en Marche Marion Buchet qui a terminé deuxième avec 27.01% des suffrages.

La sixième circonscription de Meurthe-et-Moselle envoie à l'Assemblée une députée de la France Insoumise. Caroline Fiat l'emporte avec 61.36% face au candidat du Front national Cédric Marsolle. Au premier tour, le candidat du Front national Cédric Marsolle était arrivé en tête (19.89%) face à Caroline Fiat de la France Insoumise (15.9%).

Découvrez en temps réel tous les résultats du second tour des législatives, circonscription par circonscription et commune par commune. Nous suivons les villes clés que sont Nancy, Toul ou encore Vandoeuvre et les 594 communes meurthe-et-mosellanes dont vous trouverez tous les résultats dans le module ci-dessous (si le module ne fonctionne pas, cliquez sur ce lien).