Meurthe-et-Moselle : Marine Le Pen en tête du premier 1er tour de l'élection présidentielle devant Macron et Mélenchon

En Meurthe-et-Moselle, Marine Le Pen arrive en tête avec 25,86% des voix et devance de plus de trois points son adversaire du second tour, Emmanuel Macron. Il a récolté 22,05% des suffrages. Contrairement aux résultats nationaux, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en troisième position.

En Meurthe-et-Moselle, la présidente du Front National Marine le Pen devance tous les autres candidats avec 25,86% des voix. Soit 98 194 électeurs. Un record battu.

Dans le département meurthe-et-mosellan Marine le Pen récolte 25,86% des voix contre 22,05% pour Emmanuel Macron qui arrive en tête à l'échelle nationale. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, est en troisième position avec 20,36% des suffrages suivi par François Fillon avec 16,50% des voix. Au niveau national, c'est l'inverse : François Fillon arrive à la troisième place, talonné de près par Jean-Luc Mélenchon. Viennent ensuite Benoît Hamon, avec 6,22% des voix et Nicolas Dupont-Aignan qui réunit 5,09%. Philippe Poutou, Jean Lassalle, François Asselineau, Nathalie Arthaud suivent derrière avec plus ou moins 1%. Jacques Cheminade fait 0,19%.

Une première pour une élection présidentielle

C'est la première fois que le Front National arrive en tête lors d'une élection présidentielle au premier tour en Meurthe-et-Moselle. Même en 2002, Jean-Marie Le Pen avait récolté 18,11% des voix, contre 18,41% pour Jacques Chirac. Depuis 2012, la candidate de Front National a gagné 15 656 électeurs. 98 194 ont choisi un bulletin de vote Front National pour ce premier tour.

Pour Dominique Bilde, secrétaire départementale en Meurthe-et-Moselle, les "excellents résultats" du FN reflètent "l'envie de changement des citoyens sur le terrain" :

Chaynesse Khirouni députée socialiste de Meurthe-et-Moselle appelle tous les partis "de droite comme de gauche" à "prendre leur part de responsabilité" :

