Meurthe-et-Moselle : rentrée optimiste pour les militants du parti socialiste

" Les militants sont déterminés, cette rentrée s'inscrit après cette victoire historique de Mathieu Klein à la mairie de Nancy ", Bertrand Masson premier secrétaire de la fédération de Meurthe-et-Moselle du parti socialiste pose d'emblée le décor. Cette rentrée 2020 du parti socialiste se fait, dans le département, quelques mois après la victoire de Mathieu Klein à la mairie de Nancy et son élection à la tête de la métropole du Grand Nancy.

Des victoires qui poussent à poursuivre l'engagement

Deux victoires majeures qui ont de quoi remonter la confiance des militants dans le département. " _On nous a enterré un peu vite_. Les victoires de Mathieu Klein me remontent le moral. Je veux qu'on continue à travailler de la même façon " explique Françoise. " Ces victoires sont des moteurs qui ne peuvent que nous pousser à poursuivre notre engagement dans nos territoires " enchérit Christine.

" Nous restons mobilisés dans la perspective des élections départementales et régionales à venir, explique Bertrand Masson, nous allons construire un projet départemental. Il portera d'abord sur les questions de solidarité pour les territoires les plus en difficultés et les publics les plus fragiles. "

Le département gaulois dans une région à droite

Les élections régionales sont également dans l'esprit des militants et de Bertrand Masson " Nous sommes, en Meurthe-et-Moselle, _le département gaulois socialiste dans une région Grand-Est qui est, pour sa très large majorité, à droite_. Cela nous donne une forte responsabilité, nous sommes attendus et regardés. L'humilité n'interdit par la détermination ".

Une union de la gauche en 2021 ?

Deux prochaines échéances électorales qui pourraient voir une union de la gauche et des écologistes, entre le parti socialiste, le parti communiste, Europe-écologie les verts et Générations, selon le premier secrétaire départemental : " Ils étaient présents pour traiter des conditions d'union de la gauche et des écologistes, nous travaillons à cela sur le temps long et _je suis optimiste pour dire que cette union se traduira en 2021_. "