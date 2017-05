Second tour de la présidentielle : à midi, participation en hausse en Meurthe-et-Moselle, en baisse dans les Vosges

La participation à la mi-journée, dimanche 7 mai, pour le second tour de l'élection présidentielle, s'élève à 25,90% en Meurthe-et-Moselle, en hausse par rapport au premier tour, et à 33,36% dans les Vosges, en légère baisse.

Retour aux urnes ce dimanche pour les électeurs des Vosges, de Meurthe-et-Moselle et de toute la France, pour le second tour de l'élection présidentielle. Ils sont plus de 777.800 à être appelés aux urnes dans les deux départements. L'annonce des résultats, ce sera à 20 h. En attendant, la première information, c'est le taux de participation. A midi, elle s'élevait à 25,90% en Meurthe-et-Moselle, où elle avait atteint 24,89% à la même heure au premier tour, et 33,36% dans les Vosges, où elle est en très légère baisse puisque le chiffre était de 33,94% le 23 avril.

Au niveau national, à la mi-journée, la participation s'élevait à 28,23%, en légère baisse par rapport au premier tour.

A l'issue du premier tour, il y a deux semaines, le taux de participation définitif en Meurthe-et-Moselle était de 78,45%. On s'était davantage mobilisé dans les Vosges, avec un taux de participation de 80,05% des électeurs inscrits.

L'abstention au premier tour de la présidentielle, département par département. © Visactu

Dimanche 23 avril, Marine Le Pen avait réalisé le meilleur score du premier tour, dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle, devant Emmanuel Macron.

Dimanche 7 mai, suivez en direct à partir de 20 h la soirée électorale sur France Bleu Sud Lorraine et découvrez tous les résultats sur francebleu.fr.