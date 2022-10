Meurtre de Lola : la droite et l'extrême droite accusées de récupération politique

Des fleurs et des bougies ont été déposées dans le 19e arrondissement de Paris pour rendre hommage à Lola, retrouvée morte dans la cour de sa résidence, le 14 octobre 2022.

Le meurtre de Lola est devenu une affaire politique. Emmanuel Macron a reçu ce mardi à l'Élysée les parents de cette adolescente de 12 ans retrouvée morte recroquevillée dans une malle dans la cour de sa résidence à Paris, pour leur faire part de "toute sa solidarité et tout son soutien". L'affaire fait polémique, contre la volonté de la famille de Lola, qui ne veut "surtout pas de récupération politique", selon le maire d'une ville du Pas-de-Calais où la famille s'est isolée, selon le journal le Parisien.

Depuis que l'identité de la principale suspecte est connue, la droite et l'extrême droite montent au créneau pour dénoncer la politique migratoire du gouvernement. La meurtrière présumée est une femme algérienne de 24 ans. Elle était entrée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour étudiant, mais faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis août dernier. Elle a été mise en examen lundi pour "meurtre" et "viol aggravé", et a été écrouée.

Un rassemblement ce jeudi soir

L'Institut de la justice, groupe de réflexion classé à droite voire à l'extrême droite, organise un rassemblement pour Lola à Paris ce jeudi soir. Eric Zemmour sera présent. Depuis ce week-end, il tweete d'ailleurs régulièrement avec le hashtag "Manif pour Lola". Le président par intérim du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui a dénoncé "l'ensauvagement et l'immigration", a également indiqué qu'il se rendrait sur place avec une délégation d'élus RN.

"Ce laxisme migratoire criminel me révolte", a assuré le très droitier Éric Ciotti, donné par beaucoup comme le favori de l'élection interne. Le patron des députés Les Républicains Olivier Marleix a, lui, appelé lors d'un point presse à "un sursaut national" en matière d'expulsions d'étrangers en situation irrégulière.

Le sujet s'invite à l'Assemblée nationale

Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale ce mardi, les députés LR et RN ont interpellé les ministres. Marine Le Pen a pointé du doigt la politique migratoire du gouvernement. Elle assure que "la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire". Des propos similaires ont été tenus quelques minutes plus tôt par le député Les Républicains Éric Pauget.

"Un peu de décence, respectez la douleur de la famille", a répondu la Première ministre Elisabeth Borne, qui souhaite laisser la "police et la justice faire leur travail". Le ministre de la Justice s'est ensuite insurgé : "Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte". Éric Dupond-Moretti a appelé les députés à ne pas rajouter "à l'atrocité la plus absolue, le commerce indigne de la démagogie". "Vous êtes toujours au rendez-vous du malheur, dont vous faites depuis des années votre miel", a-t-il conclu.

La présidente de La Voix de l'Enfant "effondrée" par la récupération politique

En réaction aux propos tenus ce mardi à l'Assemblée, la présidente de "La Voix de l'Enfant" s'est dit "effondrée", dans une interview sur franceinfo. "Jamais je n'aurais pensé que des responsables politiques, des députés osent utiliser ce drame, cette petite fille, à leurs fins propres", réagit Martine Brousse. "J'ai honte pour les propos qui sont tenus de récupération à son encontre [...] Je voudrais leur dire de se taire", a t-elle déclaré. Martine Brousse s'est constituée partie civile après la mort de Lola.

Dans le même esprit, le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure appelle à adopter "une seule attitude : celle du recueillement". "Voir aussitôt Les Républicains et le Rassemblement national s'engouffrer dans la brèche pour contester la politique migratoire ne me semble pas vraiment à la hauteur", a-t-il déclaré.