Meylan : François Gillet, ancien maire de la commune, est décédé

François Gillet, à la tête de la commune de Meylan entre 1971 et 1983, est mort des suites d'une longue maladie. Un cahier de condoléances sera mis à disposition des Meylanais à l'hôtel de ville ce lundi 29 mars.

François Gillet, maire de Meylan entre 1971 et 1983.

L'ancien maire de Meylan, entre 1971 et 983, François Gillet, nous a quitté après des années de lutte contre la maladie.

On lui doit notamment la création de la technopôle, devenue par la suite Inovallée, la salle de spectacle l'Hexagone, les quartiers de mixité sociale des Buclos et des Béalières, l’hôtel de ville sous sa forme actuelle ou encore l’aménagement du parc de l’Île d’Amour.

"C’était un élu visionnaire qui a réussi à développer la ville et les équipements de Meylan tout en préservant la qualité de son environnement [...] un élu profondément attaché à la démocratie", écrit dans un communiqué le maire actuel de Meylan, Philippe Cardin. "C’était surtout un ami, avec qui je partageais des discussions passionnées sur le logement, la démocratie participative, la métropole, la montagne…", ajoute-t-il.

Jean-Xavier Boucherle (maire de 1995 à 2001), Philippe Cardin (maire actuel) et François Gillet (maire de 1971 à 1983). © Radio France - Véronique Pueyo

Maire, scientifique et militant

En plus de sa casquette d'élu, François Gillet était glaciologue au CNRS et fondateur du Pôle Alpin des Risques Naturels, une structure d’interface de référence entre la recherche et les collectivités territoriales pour la gestion des risques, encore actif aujourd’hui.

Il s'investissait également dans le cadre de la fondation Abbé Pierre avec l’association "Un toit pour tous" pour faciliter l'accès au logement des plus démunis.

Les drapeaux seront mis en berne sur l’hôtel de ville de Meylan et les habitants sont invités à écrire un mot sur la cahier de condoléances mis à leur disposition à partir de ce lundi 29 mars à la mairie de la commune.