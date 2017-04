Meylan sans budget va connaître une crise

Les divisions au sein de la droite vont avoir de sérieuses conséquences sur la vie et l'activité économique de la commune si le budget n'est pas voté avant le 15 avril.

Après le 15 avril, le préfet de l'Isère demandera à la Chambre Régionale des Comptes de monter un budget. Il prendra un arrêté et c'est le maire Damien Guiguet qui devra l'appliquer. Explication de Gérard Fourgeaud

Sans budget, Meylan sera en crise Partager le son sur : Copier

Dans ce budget il n'y aura que les dépenses obligatoires selon la loi. Comme le salaire des fonctionnaires. Il y aura aussi les dépenses urgentes pour la sécurité des hommes et des biens : comme la rénovation de l'installation électrique d'un bâtiment municipal. ou la réfection d'un préau d'école. Par contre si un frigo tombe en panne dans une cantine, la mairie ne pourra pas en acheter. Elle pourra toujours en louer un. Mais la plupart des investissements seront écartés au motif que la majorité des élus n'en veulent puisqu'ils ont voté contre. Ainsi la construction d'une nouvelle crêche a peu de chance d'être dans le budget, tout comme les dépenses d'investissement pour le développement économique d'Innovallée.

Dans une commune, 40% de l'activité économique est générée par les décisions publiques. Pas seulement celle de la commune. Mais l'absence de budget ne va pas aider l'activité économique de la commune. Il y aura très peu d'investissement dans le BTP, par exemple. La plupart des commandes publiques de la communes seront bloquées. Dans une autre commune, le maire voulait réparer le préau de la cantine et refaire le toit de l'église. La chambre a mis le préau au budget pour que les élèves soient au sec. Mais les paroissiens ont attendus et les charpentiers et les couvreurs aussi.

Parmi les projets qui relèvent de choix politique : la chambre ne retient que ceux qui auraient été voté à la majorité. Lundi soir les frondeurs ont rejeté tous les projets du maire y compris ceux qu'ils avaient eux même instruit. La chambre régionale ne peut pas aller contre la volonté du peuple incarnée par les conseillers municipaux. Les 900.000 euros de subventions aux ass° sportives et culturelles de la commune ont également été rejetées.

Lundi 3 avril, pour la 2ème fois en moins d'un mois, le conseil municipal de Meylan avait rejeté son budget pour 2017.

Le maire Damien Guiguet a, une 2ème fois, été mis en minorité par des éléments de sa propre majorité. Majorité composé de 25 élus, dont 13 ont voté contre lui.

Le reportage de Gérard Fourgeaud

Récit du conseil municipal par Gérard Fourgeaud Partager le son sur : Copier

Les frondeurs reproche au maire de diriger la commune sans les consulter et annoncent qu'ils voteront contre tous les projets du maire s'il ne démissionne pas. Jean-Philippe Blanc, divers droite, est leur porte-parole

Jean-Philippe Blanc, leader des frondeurs Partager le son sur : Copier

Damien Guiguet, le maire UDI - c'est une nouveauté - remettra sa démission au préfet à la fin de l'été. Un conseil municipal sera convoqué le 4 sept, auquel il se sera à nouveau candidat au fauteuil de maire.

Damien Guiguet remettra son mandat en jeu, le 4 septembre Partager le son sur : Copier

Les 2 groupes d'opposition de gauche et de droite ont demandé la démission du conseil municipal pour qu'une élection municipale ait lieu.