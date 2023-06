VIDEOS - Mi-mandat d'Anne Vignot : "La ville de Besançon a pris la bonne trajectoire" selon la maire

Elle est arrivée à mi-parcours de son mandat et souhaite dresser un premier bilan positif. Anne Vignot, maire EELV de Besançon et présidente du Grand Besançon Métropole était l'invitée de France Bleu Besançon ce mardi matin . Elle a répondu aux questions des auditeurs et à nos questions. Voici quelques extraits.

Ecologie : "la bonne trajectoire"

Anne Vignot ne lâchera rien sur les enjeux écologiques, promet-elle. Elue à la tête d'une liste de gauche avec l'étiquette Europe Ecologie les Verts en 2020, elle place les questions environnementales en tête de ses priorités : plan de rénovation des écoles, économies d'énergie, désimperméabilisation : "La Ville de Besançon a pris la bonne trajectoire" selon Anne Vignot, puisque les mesures gouvernementales récentes vont dans le même sens.

"L'opposition fait de l'opposition"

Depuis trois ans, les conseils municipaux se suivent et se ressemblent, marqués par les échanges musclés entre Anne Vignot et l'opposant LR Ludovic Fagaut. Une ambiance que la maire en personne regrette : "L'opposition fait de l'opposition. Elle n'apporte pas grand chose de constructif, c'est dommage car on aurait besoin d'être unis pour s'attaquer aux grandes problématiques auxquelles nos habitants sont confrontés."

L'opposition lui reproche régulièrement son manque de fermeté sur la question de la sécurité dans le quartier de Planoise, secoué par des tirs et des règlements de compte sur fond de trafic de drogue. La maire de Besançon réplique : "Je suis avec le préfet et la police nationale tous les jours pratiquement". Avec les maires de Toulouse, Avignon, et Valence notamment, "nous montons au créneau pour qu'au niveau national il y ait un plan de lutte contre le trafic. C'est une maladie des grandes villes et malheureusement la Ville de Besançon a cette maladie".

Candidate en 2026 ?

Arrivée à la moitié de son premier mandat de maire, Anne Vignot envisage-t-elle de rempiler en 2026 ? "Quand on est élu, on se projette bien sûr au-delà des mandats en cours, car nous avons besoin d'avoir de la projection". Elle promet de se consacre pour l'instant aux urgences mais confie : "Je ne lâcherai jamais la ville de Besançon, jamais le Grand Besançon, jamais les habitants."

De son côté, l'opposant LR Ludovic Fagaut doit dresser son propre bilan de la mi-mandat fin juin.